Tennis – Comment Lavazza active son partenariat avec Jannik Sinner et les « Carota Boys »

À l’occasion des Nitto ATP Finals, qui se jouent à Turin du 12 au 19 novembre, la marque de café Lavazza a organisé une rencontre entre les Carota Boys, célèbres fans de Jannik Sinner déguisés en carottes, et le numéro 4 mondial.

Ils ont été l’une des nouveautés de cette saison 2023. Les « Carota Boys », un groupe d’amis italiens fans de Jannik Sinner, ont eu l’idée farfelue de se déguiser en carotte pour venir supporter le tennisman transalpin. On les a aperçus dans les tribunes à plusieurs reprises cette année, notamment lors des tournois du Grand Chelem. Et leur originalité a été récompensée.

À l’occasion des Nitto ATP Finals, qui se disputent à Turin du 12 au 19 novembre, Lavazza, un des nombreux sponsors de Jannik Sinner mais également du tournoi, a eu la bonne idée d’organiser une rencontre officielle entre le numéro 4 mondial et ses supporters les plus fidèles.

La marque de café a multiplié la publication de vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles s’illustrent les carottes géantes avec Jannik Sinner.

Les six amis ont donc rencontré Jannik Sinner en marge du Masters et ont même pu taper dans la balle avec le tennisman avant de déguster… un café Lavazza évidemment.

« Encore plus connus que moi »

« Ils sont encore plus connus que moi désormais » a plaisanté Jannik Sinner en conférence de presse au moment d’évoquer ses fans si particuliers. « Je les ai rencontrés. C’était une belle rencontre. Pour être honnête, c’est cool d’avoir son propre fan club. »

Avec cette nouvelle activation originale, Lavazza parvient à renforcer de manière habile son positionnement dans le tennis. La marque de café est également sponsor de Roland-Garros, de l’US Open et Wimbledon. Par le passé, la marque a également été partenaire de l’Open d’Australie.

Pendant la dernière édition des Internationaux de France, les Carota Boys avaient participé à d’autres opérations de communication notamment en compagnie du tennisman français Jules Marie.

https://www.tiktok.com/@carotaboys/video/7240731045283319066

Carota Boys, d’où vient l’idée ?

Dans un reportage de Tennis TV, les Carota Boys ont expliqué comment leur est venu cette idée pour le moins saugrenue.

Les fans de l’Italien expliquent avoir été marqué lorsque Jannik Sinner a croqué une carotte, en plein match, lors d’un changement de côté. Ils ont alors commandé des costumes de carottes sur Internet avant de les enfiler pour aller supporter la pépite italienne sur les tournois du circuit.

À noter que la présence de ses fans semble galvaniser Jannik Sinner. L’Italien a très bien lancé son Masters devant son public en faisant tomber Stefanos Tsitsipas puis Novak Djokovic. En cas de succès sans perdre le moindre match dans ses Nitto ATP Finals, l’Italien pourrait empocher la somme de 4,8 millions de dollars, un record dans l’histoire du tennis business. De quoi acheter un nouveau stock de costumes carotte à ses fans.

En attendant, les Carota Boys sont bien présents à Turin pour le plus grand bonheur de Lavazza. La marque est ainsi visible sur les costumes de ces « super-fans » et est de plus identifiée à eux. Une aubaine rendue possible par le partenariat entre Lavazza et l’ATP Tour pour ce tournoi.

Après les Green Men, les Carota Boys !

Des supers-fans qui ne sont pas sans rappeler les célèbres Green Men qui sont venus animer de nombreux matchs de NHL et des Canucks de Vancouver il y a plusieurs années, devenant ainsi un ingrédient à part entière du spectacle sportif.

En attendant de savoir ce que deviendra ce groupe de copains des « carota boys », ces dernier ont lancé une collection de produits dérivés avec des t-shirts floqués Carota Boys crew » avec l’option d’inscrire la mention « let’s go Sinner, let’s go » (de 19,90€ à 22,90€)

