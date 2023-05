Tennis – Corentin Moutet, Alexander Bublik et Danielle Collins rejoignent Tecnifibre pour les raquettes

A l’occasion de ce Roland-Garros 2023, Tecnifibre officialise la signature de 3 nouveaux contrats avec Corentin Moutet, Alexander Bublik et Danielle Collins.

Dans le détail, le français utilisera la nouvelle TF-X1. A l’Open Parc de Lyon cette semaine, Corentin Moutet a joué avec une version non brandée afin de garder le suspense jusqu’à cette officialisation de la marque appartenant au groupe Lacoste. Un match folklorique pendant lequel Corentin Moutet a multiplié les cordages et les raquettes cassées, le français terminant le match avec son ancienne Wilson.

« Le fait qu’il ait choisi la TF-X1 nous rend d’autant plus heureux que nous avons beaucoup d’ambition pour ce modèle » explique Matthieu Bauduin, Directeur Marketing de Tecnifibre, dans un communiqué. « Elle embarque une technologie unique sur le marché du tennis, le X-Damp, qui lui donne une signature en jouabilité que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. C’est justement cette sensation de confort unique qui a convaincu Corentin de jouer avec »

Say hi to @moutet99 ! 👋 pic.twitter.com/LbW5PCT6Ns

— Tecnifibre (@tecnifibre) May 26, 2023