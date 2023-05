Tennis – Decathlon va vendre des raquettes utilisées par Gaël Monfils pour promouvoir son offre « seconde vie »

Engagé dans la vente d’articles de sport d’occasion depuis de nombreuses années notamment à travers « Trocathlon » lancé en 1986, l’enseigne Decathlon profite de son partenariat avec le joueur de tennis Gaël Monfils pour promouvoir son service « seconde vie ».

Ambassadeur de la marque Artengo depuis 2022, la Monf, qui fait son entrée ce soir à Roland-Garros face à Sebastian Baez, va mettre en vente quelques uns de ses équipements utilisés, dont des raquettes, le 6 juin prochain.

Une initiative qui permet à l’enseigne de mettre en avant sa plateforme de produits d’occasion tout en donnant la possibilité aux fans de tennis d’acheter du matériel utilisé par un joueur professionnel. Avec la valeur sentimentale qui va avec.

« C’est un test, une première initiative »

« Nous nous appuyons sur la popularité d’un champion pour rayonner au-delà de la cible fan et faire valoir la seconde vie. C’est un test, une première initiative » nous explique Sonya Mahcine, Directrice Communication Externe chez Decathlon France. « L’ambition, si ça marche, c’est de pouvoir le reproduire sur d’autres disciplines. »

Le 6 juin prochain, les fans de tennis et autres curieux devraient être nombreux à guetter cette vente. « Il y aura 6 raquettes et 40 pièces textiles t-shirts et shorts » nous précise Sonya Mahcine. « La raquette de Gaël Monfils sera vendue au prix de 77€ ». Neuve, la raquette Artengo TR960 est vendue 110€.

Pour obtenir votre article de Gaël Monfils, il vous faudra un peu de chance. « La vente ouvrira à 12h le mardi 6 juin. Ce sera sur la base du premier arrivé premier servi avec un moment de vente exclusif. Nous avons souhaité garder la même politique tarifaire sur les produits utilisés par Gaël Monfils que les autres produits de seconde main, avec évidemment la valeur symbolique »

« La raquette de Gaël Monfils sera vendue au prix de 77€ »

Une opération menée par Decathlon et l’agence BETC qui s’inscrit dans la campagne « Faire Bouger le sport ».

En 2022, Decathlon a revendiqué la vente de 300 000 produits vendus en seconde vie. Une année marquée par un chiffre d’affaires record de 15,4 milliards d’euros à travers le monde.

« Comme tous les autres produits, ils seront contrôlés, vérifiés et revendus au même prix que n’importe quel vêtement d’occasion » ajout communiqué. « L’intégralité des bénéfices de l’opération sera reversée à l’association Attrap’ la Balle dont la mission est de développer la pratique du tennis, et plus largement la pratique sportive, comme outil d’éducation et d’insertion ».

A lire aussi