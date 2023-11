Tennis – Dunlop prolonge avec l’ATP Tour jusqu’en 2028 et reste la balle officielle

A l’occasion du Nitto ATP Finals 2023 qui se dispute jusqu’à dimanche à Turin, l’ATP officialise l’extension de son partenariat avec Dunlop jusqu’en 2028.

Dans le cadre de cet accord, la marque japonaise continuera d’être la balle officielle de l’ATP Tour et présente sur la moitié des tournois. En 2019, Dunlop avait succédé à la marque Head. Les balles Dunlop seront notamment utilisées pour 4 Masters 1000, le Nitto ATP Finals et le Next Gen ATP Finals. Comme nous l’explique Dunlop, les 4 Masters 1000 concernés sont Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome.

Pas encore d’harmonisation des balles sur le circuit donc alors que de nombreux joueurs s’expriment de plus en plus sur le sujet. Il y quelques jours, le journal L’Equipe publiait un article très intéressant sur le sujet intitulé « Face aux blessures, les joueurs lancent le procès des balles ». En 2023, L’Equipe fait état de 11 marques de balles différentes sur le circuit ATP.

Outre la fourniture de balles sur de nombreux tournois ATP, Dunlop devient également raquette officielle et accessoires (non exclusif) de l’ATP Tour. Dunlop proposera ainsi une collection de produits ATP et une raquette « Fan Edition » du modèle FX utilisée notamment par le joueur Jack Draper.

En 2023, la marque Dunlop a célébré son 100ème anniversaire comme il se doit avec une campagne de communication dédiée qui a débuté lors de l’Open d’Australie en janvier dernier. Dunlop achève donc l’année en beauté avec l’amplification de son contrat avec l’ATP.

