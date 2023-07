Tennis – Le programme et le dispositif de beIN SPORTS pour Wimbledon 2023

Depuis lundi, beIN SPORTS diffuse en exclusivité le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon 2023.

Depuis Londres, Frédéric Viard, Lionel Buton, Laurent Bidot, mais aussi Sébastien Grosjean, Fabrice Santoro ainsi que Lionel Roux feront vivre Wimbledon au plus près de l’action aux téléspectateurs.

Pour sa 9ème année en tant que diffuseur du tournoi en France, la chaîne prévoit un multiplex tous les jours sur beIN SPORTS 1. Alors que les matchs du Centre Court et du Court N°1 sont diffusés sur beIN SPORTS 2. Les matchs des courts annexes seront retransmis en PureLive sur les canaux beIN SPORTS MAX. Au total, beIN prévoit 9h d’antenne au quotidien.

En direct des studios à Boulogne-Billancourt, Mary Patrux, Tatiana Golovin, Pauline Parmentier et Thomas Ferro-Villechaize présenteront l’émission « Centre Court », dans la matinée et en début de soirée.

Sur les réseaux sociaux, les fans de tennis sont invités à commenter le tournoi autour du hashtag #tennisextra.

Début de #Wimbledon et début du jeu concours. Tous les jours des lots magnifiques à gagner. 1ers 🎁, cette superbe tenue 64 avec #tennisextra trouvez la durée du match Djokovic / Cachin. Bonne chance à tout le monde et à tout de suite sur Centre Court 🎾 pic.twitter.com/tF4xbC6HoN — Thomas Ferro Villechaize (@TomVillechaize) July 3, 2023



Chaque soir, la chaîne diffusera également la série documentaire « Big Four – Big Fights ». Elle retracera les plus gros affrontements entre les quatre hommes s’étant partagé le tournoi depuis 2003 : Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray.

À lire aussi