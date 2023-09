Tennis – Les sponsors de la Laver Cup 2023 organisée à Vancouver

Ce week-end, Vancouver accueille l’édition 2023 de la Laver Cup, tournoi de tennis opposant l’Europe au reste du monde.

Diffusé sur les antennes de beIN SPORTS, l’évènement organisé par l’agence TEAM8 de Roger Federer et Tony Godsick mettra une nouvelle fois en avant les nombreux sponsors qui ont répondu présent cette année.

Pour cette Laver Cup 2023 disputée à la Rogers Arena de Vancouver au Canada, les sponsors sont Rolex, UBS, Mercedes, UPS, servicenow, Moët & Chandon, On, Uniqlo, Wilson, Longi, Cleveland Clinic, Steve Furgal’s, Beedie, OFX, Maestro Dobel Tequila, Fairmont Hotels, Voss, Vancouver et Global BC.

#LaverCup – From court to track: At the @LaverCup in Vancouver @RogerFederer – coached by @DanielMorad – takes on the wheel of the virtual #TeamEurope 🔵 #AMGGT3 and immediately achieves some decent laps. How many hidden talents does he have? 😮‍💨👏 #WorldsFastestFamily #AMGEsports pic.twitter.com/Dpg89Se305

— Mercedes-AMG Motorsport (@amgmotorsport) September 21, 2023