Tennis – Lexus nouveau partenaire premium du Rolex Paris Masters jusqu’en 2025

A quelques jours du début du Rolex Paris Masters 2023, la Fédération Française de Tennis (FFT) officialise la signature d’un contrat de partenariat avec Lexus.

Dans le cadre de cet accord signé pour 3 éditions (2023-2025), le constructeur automobile japonais devient Partenaire Premium du dernier Masters 100 de tennis de la saison disputé à l’Accor Arena. Lexus sera visible sur les courts en s’affichant notamment sur les chaises d’arbitre.

« L’excellence et l’humain sont au cœur de l’activité de Lexus dans le monde et en France. Dans cet esprit, nous sommes particulièrement heureux de nous associer au Rolex Paris Masters qui verra s’affronter les meilleurs joueurs mondiaux pour le plus grand plaisir du public français. » précise Xavier Riva, directeur de Lexus France, dans un communiqué.

Pour rappel, Lexus a également signé un partenariat cette année avec l’ATP Tour en tant que Platinum Partner.

Ajoutons que c’est la société Hertz, partenaire « mobilité » du Masters 1000 parisien jusqu’en 2026, qui met à disposition une flotte de véhicules pour le tournoi. Reste à savoir si pour cette édition 2023, les Lexus remplaceront les Tesla,Lynk & Co et Toyota.

