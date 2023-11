Tennis – Nitto ATP Finals 2023 : Nike, Lacoste, adidas… le match des équipementiers

Nike, Lacoste, adidas, Wilson, Babolat, Asics, Tecnifibre, Head ou encore le petit nouveau, Rublo…. Neuf équipementiers vont être représentés (textiles, chaussures, raquettes) lors de ces Nitto ATP Finals qui se tiennent à Turin, du 12 au 19 novembre.

Ils sont huit et n’en restera qu’un. Les meilleurs joueurs de la saison, à savoir Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Holger Rune, s’affrontent, du 12 au 19 novembre prochain, dans ces Nitto ATP Finals à Turin.

Si sur le plan sportif, le récent vainqueur du Rolex Paris Masters, Novak Djokovic, semble avoir un léger avantage sur ses concurrents, qu’en est-il du côté des équipementiers ?

La razzia Nike

Lors de cette édition 2023, la marque de raquette la plus utilisée est Head avec 4 joueurs. Derrière, on retrouve Babolat (2), qui fait son retour à Turin après une année d’absence en 2022, Tecnifibre (1) et Wilson (1). Dunlop est de son côté fournisseur de balles officiel du tournoi.

Côté textile, Nike remporte la partie avec trois joueurs sponsorisés. Lacoste (2) et adidas (2) complètent le podium avec deux joueurs chacun tandis que Rublo (1), la marque lancée par Andrey Rublev en janvier dernier, sera représentée pour la première fois dans un Masters.

Le classement est sensiblement le même quand on compare les équipementiers selon les chaussures des huit « maîtres ». Avec quatre représentants, Nike conserve sa suprématie sur adidas (2), Asics (1) et Lacoste (1).

Les équipementiers joueur par joueur :

Novak Djokovic

Textile : Lacoste

Chaussures : Asics

Raquette : Head

Carlos Alcaraz

Textile : Nike

Chaussures : Nike

Raquette : Babolat

Daniil Medvedev

Textile : Lacoste

Chaussures : Lacoste

Raquette : Tecnifibre

Jannik Sinner

Textile : Nike

Chaussures : Nike

Raquette : Head

Stefanos Tsitsipas

Textile : adidas

Chaussures : adidas

Raquette : Wilson

Alexander Zverev

Textile : adidas

Chaussures : adidas

Raquette : Head

Andrey Rublev

Textile : Rublo

Chaussures : Nike

Raquette : Head

Holger Rune

Textile : Nike

Chaussures : Nike

Raquette : Babolat

À noter que si le vainqueur de ce Nitto ATP Finals ne perd pas le moindre match de poule, empochera la somme de 4,8 millions de dollars ! Un nouveau record dans l’histoire du tennis.

