Tennis – Qui sont les 21 sponsors de ce Roland-Garros 2023 ?

Malgré l’absence de Rafael Nadal pour cause de blessure, l’édition 2023 de Roland-Garros devrait de nouveau être un succès en terme d’affluence et d’audiences. De quoi ravir les partenaires du tournoi à la recherche d’une exposition maximale.

Cette année, les Internationaux de France accueille un seul nouveau partenaire avec la marque Haier, Partenaire Officiel du tournoi pour l’édition 2023… et plus si affinité. « Il y aura une collaboration plus poussée dans les années à venir si le test est concluant, nous avons une vision plus long terme, l’envie est là » nous a précisé Johanna Rochman, Directrice Marketing et Communication France chez Haier Europe (électroménager),il y a quelques jours. La marque sera bien visible sur les principaux courts avec une présence sur la netbox installée à proximité du filet.

En parallèle, la Fédération Française de Tennis (FFT) a prolongé ses contrat de sponsoring avec Emirates jusqu’en 2027 (aux alentours de 9 millions d’euros par an selon nos informations), The Adecco Group et Potel et Chabot.

Ces dernières années, hors période COVID, les revenus du Grand Chelem se décomposaient de la manière suivante : 37% de droits TV, média et production, 20% de partenariats / sponsoring, 18% de billetterie, 18% d’hospitalités et 7% de la Griffe / produits dérivés. Pour cette édition 2023, le tournoi vise un budget aux alentours de 300 millions d’euros.

Une année spéciale pour BNP Paribas et Lacoste

Cette édition 2023 sera également très spéciale pour BNP Paribas et Lacoste. « La banque d’un monde qui change » va en effet célébrer ses 50 ans de partenariat avec Roland-Garros débuté en 1973. Un chiffre 50 qui sera bien visible sur la bâche de fond du court Philippe Chatrier. Un support qui offre plus de 30 minutes d’exposition à la marque sur 1 heure de diffusion TV.

De son côté, Lacoste célèbre ses 90 ans en 2023 et les Internationaux de France seront évidemment un terrain d’expression privilégiée. Une collection de pièces de monnaie a notamment été dévoilée.

Dans le détail, les 21 partenaires de ce Roland-Garros 2023 sont BNP Paribas, Emirates, Lacoste, Oppo, Renault, Rolex, Engie, Haier, Infosys, Perrier, Wilson, ALL, The Adecco Group, Hespéride, JCDecaux, Lavazza, Magnum, Mastercard, Moët Hennessy, Orange et Potel & Chabot.

Parmi les activations, Renault, partenaire Premium du tournoi depuis l’année dernière, diffusera une publicité TV qui met en scène 3 de ses ambassadeurs avec Félix Auger-Aliassime, Luca Van Assche et Diede de Groot.

Outre son logo sur le filet, le constructeur automobile français sera bien visible des spectateurs avec l’exposition de modèles dans les allées dont la show-car Renault 5 Prototype dans une livrée spéciale Roland-Garros arborant un coloris blanc satin métallisé.

