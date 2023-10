TF1 enregistre la meilleure audience TV de l’année avec le match France – Afrique du Sud (1/4 finale Coupe du Monde de Rugby 2023)

Hier, le XV de France s’est incliné en 1/4 de finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023 face à l’Afrique du Sud. Diffusé en prime time sur TF1, le match a enregistré la meilleure audience de l’année pour une chaine de télévision en France.

Match à élimination directe, diffusion à 21h le dimanche, le 1/4 de finale de l’Equipe de France avait tout pour attirer les foules hier soir.

En moyenne, le France – Afrique du Sud a réalisé une audience moyenne de 16,5 millions de téléspectateurs avec un pic à 18,4 millions. « La meilleurs audience de l’année et la meilleure audience rugby depuis 2007 » précise TF1 qui affiche une part d’audience de 62% en pda 4+ et même 85% sur les 15-34 ans. A titre de comparaison, le match d’ouverture contre les All Blacks avait réalisé une audience moyenne de 15,4 millions de téléspectateurs.

Derrière, « le Mag de la Coupe du Monde » présenté par Isabelle Ithurburu a enregistré une audience moyenne de 2,3 millions de téléspectateurs.

De 160 000€ à 290 000€ les 30 secondes de publicité

Pour ce 1/4 de finale avec les Bleus, TF1 Pub proposait les 30 secondes de publicité à des prix variant de 160 000€ à 290 000€ HT brut avant le début de la compétition.

A la mi-temps du match France – Afrique du Sud, nous avons recensé au total 32 annonceurs différents avec des spots publicitaires plus ou moins long. Sur ces 32, il y a les courts spots de 5 marques en entrée et sortie (GMF, Defender, Eden Park, Société Générale et Homiris).

Les autres marques visibles pendant la pause publicitaires étaient :

– Orange

– TotalEnergies

– Azzaro

– Cupra

– Meta

– Roche Bobois

– ParionsSport

– Paramount+

– Intermarché

– AXA

– Lexus

– Spiderman (PlayStation)

– adidas

-Mcdonald’s

– Emirates

– Sixt

– Alain Afflelou

– Burger King

– Charal

– CIC

– Grand Frais

– Amazon

– Wilkinson

– Hello Work

– BOSS

– Renault

– L’Oreal Men Expert

