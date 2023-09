« This is New Rugby » – La campagne d’adidas pour séduire un public plus jeune à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui début ce vendredi, adidas dévoile sa nouvelle campagne de communication « This Is New Rugby » (La Nouvelle Ere du Rugby).

En attendant de redevenir l’équipementier officiel du XV de France et pour surfer sur l’évènement planétaire rugby à venir, adidas a notamment réalisé un spot publicitaire avec l’agence We Are Young et la société de production When we were kids.

L’objectif de la campagne ? Sensibiliser et séduire un public plus jeune et pas forcément adepte des codes du Rugby.

Dans la vidéo ci-dessus, la marque aux trois bandes « laisse exprimer le jeu de cette nouvelle génération qui façonne l’image d’un rugby plus inclusif, plus moderne et plus culturel. Elle vise à sensibiliser et séduire un public plus jeune, pas forcément adepte des codes du rugby. Celle-ci met également en lumière la capacité de ce sport à être un vecteur social et rassembleur. »

Un spot qui met en scène quelques ambassadeurs adidas comme Antoine Dupont, Julien Marchand, Cameron Woki, Cyril Baille, Damien Penaud ou encore Charles Ollivon. Romain Ntamack, blessé de dernière minute, est également présent dans la vidéo. Une publicité qui met également en avant des joueurs et joueuses amateures des 4 coins de la France : Bobigny, Saint-Denis, Toulouse, Rueil, Sète, Léognan, La Rochelle, etc. « chaque ville témoigne avec nuance son point de vue et se rassemble par l’excitation générale d’une grande compétition de sport sur son territoire » ajoute adidas.

En plus de cette campagne TV de 60s et 30s, adidas sera visible en print dans la presse sportive et sur le digital. En magasin, adidas déploiera également la campagne avec un habillage spécial, notamment au flagship adidas des Champs Elysée.

Il y a quelques jours, adidas a également dévoilé une vidéo sur les réseaux sociaux mettant en scène Mohamed Henni (1,7M de followers sur Instagram) aux côtés de Damian Penaud dans une vidéo humoristique.

Equipementier des All Blacks, adidas organise également un « Meet & Greet » pour rencontrer l’équipe le 21 septembre prochain.