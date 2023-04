Ticketing – Pour la réception du PSG, l’ESTAC propose des expériences « Troyes & Champagne »

Alors que l’ESTAC Troyes reçoit le Paris Saint-Germain le 7 mai prochain en Ligue 1 Uber Eats, le club s’est associé à certains acteurs locaux pour mettre en place des offres « all inclusive ».

Forcément, quand le Paris Saint-Germain et sa tribu de stars se déplacent pour un match de Ligue 1, le club qui reçoit peut s’attendre à écouler « facilement » les places du match, quitte à augmenter sensiblement les prix.

Pour cette affiche de gala face au club parisien, l’ESTAC Troyes peut donc légitimement espérer remplir son stade de l’Aube malgré sa 18ème place au classement. Surtout que le club a décidé de proposer une offre billetterie enrichie en proposant des packs incluant des activités locales. Des expériences à vivre « en couple, en famille ou entre amis » comme le précise le club qui a baptisé cette opération « Troyes, Destination émotions ».

« L’ESTAC joue son rôle moteur de mise en avant du territoire, de ses plus belles activités et des riches émotions que l’on peut y vivre » rappelle Aymeric Magne, Président exécutif de l’ESTAC, dans un communiqué.De l’idée de cette campagne à sa mise en oeuvre, il était important à nos yeux de contribuer à dynamiser notre territoire dans son ensemble, en proposant à nos partenaires de s’y associer. C’est une première et nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir renouveler ce type d’initiative, avec un enjeux fort de rayonnement mais également de proximité avec les troyens et les aubois ! ».

Trois offres actuellement en vente

Le « Package Famille » comprend une entrée à la Cité du vitrail, une carte cadeau chez McArthurGlen Troyes d’une valeur de 25€, un billet pour le match ainsi qu’une entrée au parc d’attractions Nigloland le 8 mai. Le tarif de ce pack est de 188€ pour les adultes et 64€ pour les enfants.

Le « Package Lost in the city » est destiné aux personnes de moins de 25 ans. Le pack comprend les mêmes spécificités que le « Package Famille » mais propose en plus, une entrée et une boisson offerte au bar de nuit La Cave. Il faudra compter 75€ par personne.

Enfin le « Package Love », qui s’adresse donc aux couples et aux personnes d’au moins 18 ans. Pour 188€ par personne, le pack propose les mêmes activités que le « Package Famille ». La principale différence est le placement des billets du match en catégorie 2.

Parmi les partenaires concernés par cette opération, on retrouve notamment l’office de Tourisme Troyes La Champagne, l’Agence Départementale du Tourisme, le centre de marques McArthur Glen Troyes, mais aussi le parc d’attractions Nigloland, la Cité du Vitrail, ainsi que la Maison Champagne Devaux, Pascal Caffet et l’hôtel de La Licorne. Les packs sont vendus sur un site dédié.

« Troyes offre bien d’autres émotions à partager, en famille, entre amis…. Qu’elles soient patrimoniales, culturelles, inscrites dans notre histoire comme celle des magasins d’usines, gustatives autour du Champagne ou du savoir-faire d’artisans d’exception ou festives et ludiques » ajoute François Baroin, Maire de Troyes et Président de Troyes Champagne Métropole. « Des atouts nombreux, que ces offres donnent à découvrir auprès d’un public varié, amateur de sport mais aussi d’expériences exceptionnelles et étonnantes sur un territoire, qui grâce à ces synergies, peut le percevoir facilement comme une véritable destination. C’est donc naturellement que l’Office de Tourisme Troyes la Champagne Tourisme s’associe à ces offres.»

