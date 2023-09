« TKO Group », la nouvelle société valorisée à 21,4 milliards de dollars qui détient l’UFC et la WWE

Ce mardi, l’UFC et la WWE (catch) ont scellé leur rapprochement capitalistique avec le lancement de la nouvelle société TKO Group Holdings qui détient désormais les deux organisations.

Dans le détail, TKO est détenu à 51% par Endeavor (propriétaire de l’UFC) et à 49% par les actionnaires de la WWE. La nouvelle structure a fait son entrée à la bourse de New York sous le symbole « TKO » avec une valorisation à 21,4 milliards de dollars.

« La création de TKO marque un nouveau chapitre pour l’UFC et la WWE, deux leaders mondiaux du sport et du divertissement » précise Ariel Emanuel, PDG d’Endeavour et de TKO, dans un communiqué. « Nous sommes confiants dans notre capacité à accélérer leur croissance respective et à générer une valeur durable à long terme pour les actionnaires. Avec l’UFC et la WWE sous un même toit, nous offrirons des expériences inégalées à plus d’un milliard de fans passionnés dans le monde »

« C’est le point culminant d’un partenariat de plusieurs décennies entre Endeavour et la WWE à travers des initiatives stratégiques, notamment la représentation des talents et les droits médias » a rappelé Vince McMahon, président exécutif de TKO.