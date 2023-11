Tony Parker recherche des investisseurs particuliers sur Bricks pour son Château Saint-Laurent (ticket d’entrée à 10€)

Investisseur depuis plus d’un an dans la plateforme Bricks, Tony Parker lance un projet d’investissement participatif sur cette dernière concernant son domaine viticole.

Concrètement, les particuliers pourront investir et participer au financement du château Saint-Laurent à Avignon avec un ticket d’entrée à 10€.

Après s’être associé au printemps 2022 à Michel Reybier, propriétaire du château La Mascaronne dans le Var, Tony Parker a acheté il y a un an le domaine Saint-Laurent, situé à Morières-lès-Avignon, dans le Vaucluse avec Said El Yousfi.

« Ce château représente bien plus qu’un investissement immobilier, c’est une partie de mon histoire que je souhaite partager. Associer ma passion pour le vin à celle du sport, tout en offrant la chance de vivre des moments privilégiés, est une façon de remercier mes fans et de leur ouvrir les portes d’un univers qui me tient à cœur » précise Tony Parker, investisseur et ambassadeur de Bricks.

« Tony Parker a-t-il réellement besoin de 1 million d’euros avec Bricks ? Je ne pense pas ! » – Cedric O’Neill, Fondateur de Bricks

Outre une rentabilité économique potentielle, les investisseurs participeront à un tirage au sort. 250 seront ainsi conviés à un événement exclusif en présence de Tony Parker. Au programme : une visite privée du château, la découverte des coulisses du domaine viticole, une dégustation des crus produits sur place, et un moment d’échange privilégié avec l’ancien joueur NBA des San Antonio Spurs qui partagera son amour pour le basketball et le vin.

« Tony Parker a-t-il réellement besoin de 1 million d’euros avec Bricks.co ? Je ne pense pas ! » écrit Cedric O’Neill, Fondateur de Bricks, sur Linkedin. « Ce que comprend Tony, c’est la force inestimable d’une communauté soudée et passionnée. Quand une icône intègre sa communauté dans ses projets, elle ne cherche pas qu’à lever des fonds. Elle aspire à forger une marque puissante, une marque qui résonne avec le cœur de ses supporters ».

1M€ pour financer des travaux

Le château de 530m2 est évalué à 4 million d’euros et la rentabilité annuelle projetée par la plateforme Bricks est de 7%. L’objectif de la collecte d’un million d’euros qui sera lancée vendredi 10 novembre est de financer des travaux en vue d’accroître l’exploitation du domaine avec de la location courte durée évènementielle offrant du rendement locatif. Le montant total de l’émission obligataire est de 1 000 000€. La société SPV Château Nine SAS émet 100 000 obligations de 10 euros, payables dans leur intégralité lors de la souscription

Il y a un peu plus d’un an, Bricks.co a finalisé une levée de fonds participative de 8 millions d’euros complétée par un tour de table de 5 millions d’euros auprès de business angels dont Tony Parker. « Avec Bricks, c’est exactement ce que nous faisons. Notre plateforme relie plus de 300 000 membres à des projets qui ont du cœur et une vision durable. Nous aidons à bâtir des histoires, à insuffler la vie dans des marques destinées à devenir des références pour les générations à venir » ajoute Cedric O’Neill. « Château Saint-Laurent ne se résume pas à un investissement viticole. C’est une odyssée partagée, où chaque membre de la communauté contribue à élever un vignoble vers les sommets de l’excellence. Tony Parker ne cherche pas un investissement ; il crée un héritage avec une marque destinée à briller longtemps »

En tant qu’investisseur et ambassadeur, Tony Parker a participé à quelques actions de communication de Bricks avec notamment un spot publicitaire.

