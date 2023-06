TOP 30 des clubs de football les plus valorisés (classement Forbes 2023)

Hier, Forbes a publié son classement annuel 2023 portant sur la valorisation des clubs de football.

Pour la première fois, deux clubs dépassent la barre symbolique des 6 milliards de dollars.

Dans ses calculs de valorisation, le média américain s’appuie sur les revenus, les fonds propres, dettes, valeur de marque, valeur d’entreprise.. mais ne prend pas en compte la valeur immobilière du stade. Selon le classement 2023 de Forbes, la valeur moyenne d’une équipe du TOP 30 est de 2,17 milliards de dollars.

Le Real Madrid et Manchester United dépassent les 6 milliards

Pour son classement 2023 « The world’s 30 most valuable soccer teams », Forbes place le Real Madrid à la première place avec une valorisation estimée à 6,07 milliards de dollars. Le club espagnol devance Manchester United (6 milliards $) et le FC Barcelone (5,51 milliards $). Pour le club de Premier League qui est actuellement en processus de vente, l’évaluation à 6 milliards de dollars représente ainsi 7,7 fois le chiffre d’affaires de la saison passée.

Le premier club français du classement est le Paris Saint-Germain, 7ème, avec une valeur estimée à 4,2 milliards de dollars. Avec une augmentation de 32% en un an (la plus forte du TOP 20), le PSG dépasse pour la première fois la barre des 4 milliards $. Le média américain confirme de source banquière que le club parisien va probablement bientôt lever des fonds dans le cadre d’une vente de participations minoritaires.

Notons qu’un autre club français, l’Olympique Lyonnais, racheté par Eagle Football (John Textor), est présent dans le TOP 30 de Forbes. L’OL prend la 26ème position avec 734 millions de dollars.

Pour finir, il est à noter que dans ce TOP 30 des clubs de football les plus valorisés, on retrouve 7 franchises de Major League Soccer (MLS) ! Le jeune club du Los Angeles Football Club (LAFC) est ainsi valorisé à 1 milliard de dollars (17ème place) après 6 années d’existence (2018).

TOP 30 des clubs de football les plus valorisés (Forbes 2023)

1/ Real Madrid : 6,07 milliard $

2/ Manchester United : 6 milliards $

3/ FC Barcelone : 5,51 milliards $

4/ Liverpool FC : 5,29 milliards $

5/ Manchester City : 4,99 milliards $

6/ Bayern Munich : 4,86 milliards $

7/ Paris Saint-Germain : 4,21 milliards $

8/ Chelsea FC : 3,1 milliards $

9/ Tottenham : 2,8 milliards $

10/ Arsenal : 2,26 milliards $

11/ Juventus : 2,16 milliards $

12/ Borussia Dortmund : 1,93 milliard $

13/ Atlético de Madrid : 1,54 milliard $

14/ AC Milan : 1,4 milliard $

15/ West Ham : 1,08 milliard $

16/ Inter Milan : 1,03 milliard $

17/ Los Angeles Football Club (LAFC) : 1 milliard $

18/ LA Galaxy : 925M$

19/ Atlanta United : 850M$

20/ Crystal Palace : 806M$

21/ New York City FC : 800M$

22/ Newcastle : 794M$

23/ Leicester City : 781M$

24/ Aston Villa : 756M$

25/ Everton : 744M$

26/ Olympique Lyonnais : 734M$

27/ AS Roma : 724M$

28/ DC United : 700M$

29/ Toronto FC : 690M$

30/ Austin FC : 680M$

