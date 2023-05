« Tous aux Jeux » : Qui peut bénéficier des 400 000 places gratuites pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ?

En fin de semaine dernière, le Ministère des Sports et des JO a annoncé le lancement de « Tous au Jeux ». Plus de 400 000 billets pour Paris 2024 seront distribués gratuitement. Comment en bénéficier ? On vous explique.

Grâce à l’achat de 401 220 billets pour les différentes épreuves des Jeux olympiques (100 700 billets) et paralympiques (298 600 billets) ainsi que pour les cérémonies d’ouverture (1 920 billets), l’Etat souhaite réaffirmer sa volonté de faire de Paris 2024 un évènement populaire.

Comment bénéficier de ces places gratuites pour Paris 2024 ?

L’opération « Tous au Jeux » est proposée à 4 publics.

La jeunesse (258 800 billets)

La billetterie populaire mise en place par l’Etat mettra en œuvre un large programme d’engagement à destination des élèves scolarisés dans toutes les écoles de France métropolitaines et d’outre-mer, du CM1 à la Terminale. Des billets seront également offerts à des jeunes défavorisés, protégés par l’Aide sociale à l’enfance ou bénéficiant d’un programme d’accompagnement pour les vacances (dispositifs « quartiers d’été » et « colos apprenantes » par exemple), ainsi qu’à des jeunes s’illustrant de manière exemplaire par leur engagement citoyen ou associatif ainsi qu’à des étudiants boursiers.

Les bénévoles du mouvement sportif (100 100 billets)

Parce qu’ils sont essentiels à la vitalité du sport français le deuxième public cible est celui des bénévoles du mouvement sportif, avec plus de 100 000 billets, dont environ 70 000 billets distribués directement via les fédérations sportives agréées par le ministère ou affiliées au comité national olympique sportif français (CNOSF). Ce nombre important de places entend valoriser à la fois l’engagement des bénévoles pour l’événement exceptionnel que représentent les Jeux de Paris 2024, et leur investissement au quotidien dans l’ensemble de nos clubs amateurs Ces billets bénéficieront à des bénévoles quel que soit leur rôle pour le sport : éducateur, dirigeant, entraîneur, arbitre, etc. Dans ce cadre, le Ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques dotera également de billets les clubs participant au programme « Clubs Inclusifs » du Comité Paralympique Sportif Français, avec l’objectif de former 3 000 nouveaux clubs sportifs à l’accueil de pratiquants en situation de handicap avant les Jeux de Paris.

Les personnes en situation de handicap et leurs aidants (17 400 billets)

Le programme de l’Etat permettra également d’offrir des places pour les Jeux à des personnes en situation de handicap et à leurs aidants. Il s’appuiera pour cela sur les Etablissements et Services Médico-Sociaux, sur le mouvement parasportif et sur de grands réseaux associatifs. Cette démarche s’inscrit également dans le sens d’une pleine reconnaissance du rôle majeur que jouent les aidants dans notre société, et confirme l’engagement de l’Etat à garantir l’inclusion de tous les publics à la grande fête populaire que doivent être les Jeux de Paris 2024.

Les agents publics relevant des catégories B et C (24 920 billets)

Enfin, compte-tenu de leur très fort engagement dans la réussite du projet, les agents de l’Etat des catégories B et C associés directement à la préparation ou à la livraison des Jeux pourront eux-aussi bénéficier de places offertes via la billetterie populaire de l’Etat. L’affectation des billets commencera à partir du printemps 2024, après une phase de sélection des bénéficiaires qui sera déclinée au sein de chaque administration. Les bénéficiaires sélectionnés pourront obtenir leurs billets électroniques dès juin 2024 sur l’application pour smartphone Paris 2024.

Comment obtenir d’autres places gratuites pour Paris 2024 ?

L’autre possibilité de remporter des places gratuites pour Paris 2024 consistera à tenter votre chance auprès des différents partenaires et sponsors de l’évènement. Ces derniers devraient être nombreux à activer leur partenariat avec ces JO en organisant des jeux concours.

