Deux étudiants ingénieurs français ont lancé TransferFit, un logiciel capable d’anticiper les mouvements du mercato. Son cofondateur, Augustin Polette, nous dévoile les coulisses du projet.

Et si les agents de joueurs pouvaient anticiper les besoins des clubs avant même l’ouverture du mercato ? C’est le pari d’Augustin Polette et Mathéo Valiente, deux étudiants ingénieurs à Paris qui ont lancé TransferFit en novembre 2026.

En s’appuyant sur près de 290.000 transferts et prêts réalisés depuis 2018, leur logiciel ambitionne de transformer le quotidien des agents de joueurs. La plateforme couvre aujourd’hui plus de 120 championnats et suit quelque 33.000 footballeurs.

Pour Sport Buzz Business, Augustin Polette, cofondateur et directeur général de TransferFit, revient sur la genèse du projet, le fonctionnement de son algorithme, son modèle économique et ses ambitions.

Sport Buzz Business : Vous avez fondé TransferFit en 2026 alors que vous êtes encore étudiants ingénieurs. Comment est née cette idée et quel problème avez-vous identifié dans le fonctionnement actuel du mercato ?

Augustin Polette : Je suis fan de foot depuis toujours. J’avais déjà de l’expérience dans l’entrepreneuriat : avec CYIA, je formais des salariés du secteur médico-social à l’IA et à la cybersécurité. Cette première entreprise m’a beaucoup appris, mais j’avais envie de me lancer dans un domaine qui me passionne vraiment. L’idée était simple : allier l’informatique et le football, en créant un logiciel pour le foot.

J’ai d’abord listé toutes les cibles possibles dans le monde du foot à qui vendre quelque chose : les fans, les médias, les joueurs, les clubs, les agents… Puis je suis allé leur parler. C’est avec les agents que j’ai eu le plus de réponses : ils prenaient le temps de m’expliquer leurs problèmes au téléphone, et je voyais une solution possible.

Le problème est le suivant : le mercato se joue encore beaucoup au carnet d’adresses et au téléphone. Un agent apprend souvent trop tard qu’un club cherchait un joueur à son poste. Les données existent, mais elles sont dispersées et elles décrivent le passé. Personne ne disait à un agent : « Ce club va probablement recruter un défenseur central en janvier, et voici pourquoi. »

Concrètement, comment fonctionne TransferFit ? Quelles données analysez-vous pour anticiper les besoins des clubs, les départs de joueurs et les destinations potentielles ?

TransferFit répond aux trois questions qu’un agent se pose tous les jours : quel club va recruter à mon poste ? Quel joueur va partir ? Où mon joueur a-t-il le plus de chances de signer ?

Pour chaque club et chaque poste, on estime le besoin de recruter au prochain mercato. Pour chaque joueur, on estime le risque de départ et la forme probable (vente, prêt, fin de contrat). Pour un joueur donné, on classe les clubs et les championnats les plus probables, avec les arguments et les freins.

Pour cela, nos modèles croisent plusieurs familles de données sur plus de 120 championnats et environ 33.000 joueurs : la durée des contrats, le temps de jeu et les titularisations, les notes de performance, l’âge, la valeur estimée, les blessures, l’effectif de chaque club poste par poste, les arrivées et départs récents à chaque poste, le classement et la forme du club, ses habitudes de recrutement, et même les liens entre un joueur et un club (un ancien entraîneur, d’anciens coéquipiers). Les rumeurs de transfert sont aussi prises en compte, pondérées selon la fiabilité passée de leur source.

Tout est recalculé chaque nuit. Et chaque prédiction est accompagnée de ses raisons, en clair : « deux avant-centres seulement avec du temps de jeu, un blessé, quatre départs au poste en six mois ». C’est essentiel : un agent ne fait confiance à un chiffre que s’il comprend d’où il vient.

« Nous ne promettons jamais un transfert, nous indiquons où regarder en premier »

Votre logiciel s’appuie sur près de 290.000 transferts et prêts depuis 2018. Vous annoncez notamment que 75 % des joueurs identifiés comme susceptibles de partir ont effectivement quitté leur club lors du mercato d’hiver 2026. Comment avez-vous mesuré ces résultats et quelles sont les limites de votre modèle ?

Nous avons fait ce qu’on appelle un test « à l’aveugle ». Les modèles ont appris sur les transferts et prêts observés depuis 2018, sans jamais voir le mercato d’hiver 2026. Nous leur avons demandé leurs prédictions, puis nous les avons comparées à ce qui s’est réellement passé.

Parmi les joueurs classés en « départ probable », 75 % sont réellement partis, contre 8 % de ceux classés « stables ». Parmi les clubs classés en « besoin probable » à un poste, 69 % ont réellement recruté à ce poste, contre 13 % des « peu probables ». Enfin, 77 % des joueurs transférés ont signé dans l’un des trois championnats que le modèle jugeait les plus probables.

Les limites sont réelles et nous les assumons. Le modèle ne voit que ce qui est mesurable : il ne sait rien d’un désaccord dans le vestiaire, d’une situation familiale ou d’un coup de fil entre deux présidents. Un changement d’entraîneur ou de propriétaire peut tout rebattre. Les données sont aussi plus riches dans les grands championnats que dans les petits. Enfin, ce sont des probabilités : un joueur en « départ probable » sur quatre reste. Nous ne promettons jamais un transfert, nous indiquons où regarder en premier.

Le mercato reste un univers où les relations humaines, les réseaux et les négociations jouent un rôle majeur. Jusqu’où l’intelligence artificielle peut-elle réellement anticiper des décisions aussi imprévisibles ?

Une décision prise par un humain n’est pas pour autant imprévisible. Un joueur qui n’est plus titulaire depuis six mois et dont le contrat se termine a de fortes chances de partir. Un club qui a perdu trois défenseurs centraux et qui est en bas du classement va très probablement en chercher un. Ces schémas se répètent d’une saison à l’autre, et c’est exactement ce que l’IA sait repérer sur des milliers de joueurs à la fois, ce qu’aucun agent ne peut faire seul.

En revanche, l’IA ne signe aucun contrat. La relation de confiance, la négociation, le bon timing pour appeler un directeur sportif : tout cela reste le métier de l’agent. TransferFit ne le remplace pas, il lui fait gagner du temps et lui évite d’appeler les mauvais clubs. Notre conviction, c’est que l’agent qui a les bonnes informations avant les autres appelle le bon club au bon moment.

Vous avez développé votre solution avec des agents licenciés FFF et FIFA. Quels retours vous ont-ils faits ? Des professionnels utilisent-ils déjà TransferFit dans leur travail quotidien ?

Leur premier retour a façonné le produit : un agent ne veut pas d’une boîte noire. Il veut savoir pourquoi un club a besoin d’un joueur, pour pouvoir l’utiliser dans son argumentaire face au directeur sportif. C’est pour cela que chaque prédiction de TransferFit est accompagnée de ses raisons. Ils nous ont aussi demandé d’aller droit au but : quels clubs appeler pour tel joueur, cette semaine. C’est devenu la fonction Placement.

Oui, des professionnels l’utilisent déjà : nous avons un premier client payant depuis novembre, et nous travaillons en collaboration avec des agents. Nous sommes aussi en discussion avec une agence pour un partenariat plus étroit. Cette partie reste confidentielle pour l’instant : rien n’est encore signé et nous en sommes au début, nous pourrons en dire plus le moment venu.

Des abonnements à partir de 99 euros par mois

Quel est votre modèle économique ? Comment comptez-vous commercialiser TransferFit et à quels tarifs ? Visez-vous principalement les grandes agences ou également les agents indépendants ?

TransferFit est un abonnement mensuel. Nos tarifs sont publics : l’offre Pro à 99 € HT par mois (8 championnats, 20 joueurs suivis), l’offre Expert à 249 € HT par mois (5 championnats, 50 joueurs) et une offre Agence sur devis, sans limite. L’accès se fait après une démonstration, que nous faisons directement sur les joueurs de l’agent, puis un essai.

Notre cœur de cible, ce sont les agences de 2 à 20 personnes et les agents indépendants. Les grandes agences ont des équipes entières pour suivre le marché ; les plus petites, non. TransferFit leur donne cette capacité pour le prix d’un abonnement. Un seul placement réussi grâce à l’outil rembourse largement des années d’abonnement.

Le football professionnel utilise déjà de nombreux outils de données, notamment pour le recrutement et l’analyse des performances. En quoi TransferFit se distingue-t-il des solutions existantes ?

Les outils existants répondent à la question « ce joueur est-il bon ? » : statistiques, vidéo, scouting. Ils sont surtout conçus pour les cellules de recrutement des clubs et décrivent ce qui s’est déjà passé.

TransferFit répond à une autre question : « que va-t-il se passer sur le marché ? » Quel club va recruter, quel joueur va partir, où un joueur peut signer. C’est une lecture du marché, pas seulement de la performance, et elle est pensée pour l’agent, qui a besoin de savoir où placer ses joueurs. Nous couvrons aussi plus de 120 championnats, y compris ceux que les grands outils suivent peu, là où beaucoup d’agents travaillent au quotidien.

« Notre objectif est de devenir l’outil de référence des agents »

Vous ciblez aujourd’hui les agents de joueurs, mais les clubs pourraient également être intéressés par votre technologie. Quelle place pourraient-ils prendre dans votre développement ? Avez-vous des ambitions à l’international ?

Les clubs sont la suite logique. Savoir quels joueurs risquent de partir, quels postes vont se libérer et qui pourrait les remplacer, c’est exactement ce qu’un directeur sportif doit anticiper. L’outil sait déjà le faire ; nous avons choisi de commencer par les agents parce que c’est là que nous avons trouvé le besoin le plus urgent et les retours les plus rapides.

L’international est dans notre ADN : nous couvrons déjà plus de 120 championnats sur cinq continents, et le marché des transferts est mondial par nature. Nous commençons par la France, puis nous voulons nous ouvrir aux agents européens.

Enfin, quel est votre objectif à moyen terme ? Pensez-vous que des outils prédictifs comme TransferFit pourraient devenir incontournables dans le métier d’agent et transformer durablement le marché des transferts ?

Notre objectif est de devenir l’outil de référence des agents, d’abord en France puis en Europe. Dès la mi-décembre, nous publierons des prédictions datées pour le mercato d’hiver, et nous les confronterons publiquement à la réalité à la fin du mercato. C’est la meilleure preuve que nous puissions apporter.

Oui, je pense que ces outils vont devenir incontournables. Le recrutement des clubs a basculé dans la donnée en quelques années ; le métier d’agent est en train de suivre le même chemin. Mais le cœur du métier ne changera pas : c’est la relation humaine. Les agents qui gagneront demain seront ceux qui sauront allier leur réseau à la donnée.

A lire aussi : Interview – « Entreprendre dans le sport » : Abraham Sallah, fondateur d’Axel Sports AI