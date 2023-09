UEFA Champions League 2023-2024 : Les 9 équipementiers des 32 clubs

Alors que l’UEFA Champions League 2023-2024 va bientôt faire son grand retour, voici un récapitulatif des équipementiers de tous les clubs engagés.

Nike, adidas, Puma : pratiquement 3/4 des clubs

Qui va succéder à Puma et Manchester City ? Cette saison, 50% des 32 clubs qui joueront la Ligue des Champions sont équipés par Nike ou adidas comme l’explique le site spécialisée Footpack. Avec 8 clubs chacun, les 2 marques possèdent les plus grands clubs d’Europe et possiblement le futur vainqueur. Le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United, Arsenal ou encore le Paris Saint-Germain, le Barça, l’Atlético et l’Inter Milan. Ajoutons que la marque aux trois bandes sera bien visible sur l’ensemble des pelouses en fournissant le ballon officiel.

Pour Puma, (7 clubs) la marque équipe des outsiders solides (AC Milan, Dortmund) mais surtout le tenant du titre, Manchester City. Sans oublier le RC Lens qui, 21 ans plus tard, retrouve cette compétition.

Castore, marque britannique, se place ainsi en 4e position des équipementiers les plus représentés avec 3 clubs : Newcastle, Séville et le Feyenoord. Pour le club de Premier League, il s’agira de la dernière saison avec Castore puisque Newcastle a officialisé un nouveau contrat avec adidas à compter de 2024-2025.

De son côté, Macron détient 2 clubs, (Real Sociedad et Etoile Rouge Belgrade) alors que EA7 peut toujours compter sur son seul club, le Napoli. New Balance, Mizuno et Jako sont aussi de la partie.

Les équipementiers des 32 clubs

Nike (8) : FC Barcelone, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Atlético de Madrid, RB Leipzig, RB Salzbourg, BSC Young Boys, Galatasaray.

adidas (8) : Bayern Munich, SL Benfica, Manchester United, Real Madrid, Arsenal FC, Celtic FC, Union Berlin, FC Copenhague.

Puma (7) : Manchester City, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, AC Milan, PSV Eindhoven, RC Lens, SC Braga.

Castore (3) : FC Seville, Feyenoord Rotterdam, Newcastle United.

Macron (2) : Real Sociedad, Etoile Rouge Belgrade.

EA7 (1) : SSC Naples.

Jako (1) : Royal Antwerp.

New Balance (1) : FC Porto.

Mizuno (1) : SS Lazio.

Groupe A

Bayern Munich – adidas

Manchester United – adidas

Copenhague – adidas

Galatasaray – Nike

Groupe B

Séville – Castore

Arsenal – adidas

PSV Eindhoven – Puma

Lens – Puma

Groupe C

Naples – EA7

Real Madrid – adidas

Braga – Puma

Union Berlin – adidas

Groupe D

Benfica – adidas

Inter – Nike

Salzbourg – Nike

Real Sociedad – Macron

Groupe E

Feyenoord – Castore

Atlético de Madrid – Nike

Lazio – Mizuno

Celtic – adidas

Groupe F

Paris Saint-Germain – Nike

Borussia Dortmund – Puma

AC Milan – Puma

Newcastle United – Castore

Groupe G

Manchester City – Puma

Leipzig – Nike

Étoile Rouge – Macron

Young Boys – Nike

Groupe H

Barcelone – Nike

Porto – New Balance

Shakhtar – Puma

R. Antwerp – Jako

