UEFA Euro 2024 : Le prix des billets et les dates de vente

Outre les Jeux Olympiques de Paris 2024, un autre évènement phare animera le calendrier sportif l’année prochaine avec l’UEFA Euro 2024 qui se disputera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.

Pour cette compétition de football qui se disputera dans 10 stades, l’UEFA va vendre un total de 2,7 millions de billets pour les 51 matchs. Plus de 80% des tickets seront vendus aux supporters des équipes et au grand public. Les prix des billets pour les matchs de l’Euro 2024 varient de 30 euros à 1 000 euros. Un million d’entre eux seront vendus à moins de 60€.

UEFA Euro 2024 : Quand acheter vos places et à quel prix ?

C’est à partir du mardi 3 octobre 2023 (jour de la fête nationale allemande) que l’UEFA ouvre sa billetterie pour le prochain Euro 2024. Comme éprouvé depuis plusieurs années, les nombreux billets seront vendus avec une mécanique de tirage au sort.

Pour tenter de vous procurer un billet de match, il faudra vous inscrire au tirage au sort sur la plateforme dédiée du 3 octobre au 26 octobre. Il sera possible de demander au maximum quatre billets par match et un match par jour uniquement. Les billets seront attribués par un tirage au sort. Chaque demande aura une chance égale d’obtenir des billets, quel que soit le moment de sa demande. Plus de 1,2 million de billets seront disponibles pendant cette période.

À l’issue du tirage au sort de la phase finale du tournoi qui aura lieu le 2 décembre (on connaitra alors 21 équipes sur 24), un million de billets supplémentaires seront mis en vente à destination des supporters des équipes participantes, « en étroite collaboration avec les associations nationales concernées ». Des billets seront réservés pour les supporters des 3 autres équipes nationales qui se qualifieront après les barrages (21 et 26 mars 2024).

Combien coûtent les places pour l’Euro 2024 ?

Pour cet Euro 2024 et comme évoqué en introduction, le prix des tickets à destination du grand public varie de 30 euros à 1 000 euros.

Dans le détail, 4 catégories de billets seront mis en vente :

Fans First (derrière les buts)

Cat 3

Cat 2

Cat 1

Bien évidemment, c’est la finale de l’Euro 2024 (Berlin) qui est le match le plus cher avec des prix des billets variant de 95 euros à 1 000€ en catégorie 1.

Match d’ouverture (Munich) : 50€, 195€, 400€ et 600€.

Matchs de Groupes : de 30€ à 200€

1/8e de finale : de 50€ à 250€

1/4 finale : de 60€ à 300€

1/2 finale : de 80€ à 600€

Finale (Berlin) : 95€, 300€, 600€ et 1 000€

Notons que des « Prime Seats » seront vendus un peu plus tard au grand public avec des places centrales en catégorie 1. Ici, les prix varieront de 400€ à 2000€.

Le prix des billets VIP pour l’UEFA Euro 2024 en Allemagne

Parmi les offres proposées, les clients pourront se tourner vers des loges privatives (skybox) ou bien des espaces d’hospitalités partagés (lounge). Une offre de billets VIP commercialisée par la joint-venture « 2024 Hospitality Experience AG » réunissant Sportfive et Fortius AG.

Le prix le plus bas pour une prestation VIP coûtera 990 euros HT dans l’offre « club » comprenant une place de match en catégorie 1 et l’accès à un salon collectif.

Pour une loge privative, le prix par personne le plus bas débutera à 1 500€ HT.

Bien évidemment, les prix les plus élevés concernant la finale. Des packs de plusieurs matchs et par stade seront également commercialisés. Comptez 19 300€ HT par personne pour la loge privative de 6 matchs au stade de Berlin qui accueillera notamment la finale.

