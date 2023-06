L’UFC de retour à Paris à l’Accor Arena le samedi 02 septembre 2023

Aujourd’hui, l’UFC a officialisé l’organisation d’une seconde soirée en France en septembre 2023. Comme l’année dernière, c’est l’Accor Arena de Paris qui accueillera cet UFC Fight Night.

Après le succès populaire et commercial de l’UFC Paris l’année dernière, l’organisation de MMA devrait une nouvelle fois créer l’engouement. reste à savoir si le français Ciryl Gane participera à nouveau à cette soirée.

Comment acheter vos billets et à quel prix ?

Les billets pour cet UFC Paris 2023 seront mis en vente le vendredi 23 juin à partir de 10h. En amont, les membres du programme « Fight Club » auront la possibilité d’acheter des billets en avance dès le mercredi 21 juin à 10 heures. L’UFC lance également une liste qui permettra d’accéder à une vente le jeudi 22 juin à 10 heures. Pour le moment le prix des billets n’est pas encore connu mais on peut logiquement imaginer la même structuration que l’année dernière et des billets débutant à 80 euros environ.

Les offres VIP et autres experiences d’hospitalités seront vendues par On Location, le fournisseur officiel de l’UFC (et des packs VIP Paris 2024 notamment).

« Après quinze ans de préparation, notre premier spectacle à Paris était fou !!! Événement à guichets fermés et une ambiance incroyable. L’Arena était bondée dès le premier combat de la soirée et tout le monde étaient debout, j’ai hâte d’organiser une autre nuit inoubliable » explique le président de l’UFC, Dana White, dans un communiqué.

La soirée UFC Paris de 2022 avait accueilli plus de 15 000 spectateurs et généré selon certaines études des retombées économiques de 33,4M€ pour la région parisienne. Pour l’Accor Arena, cette soirée a également été un record historique avec plus de 3,4 millions d’euros de recette billetterie (ticketing). La seconde soirée UFC à Paris en 2023 détrônera-t-elle celle ce 2022 côté business ?

🚨🚨🚨 C’EST OFFICIEL ! 🇫🇷🔥 L’UFC revient à l’Accor Arena le 2 septembre ! On va une nouvelle fois se RÉGALER après la folie de l’année dernière ! 📆 Ouverture de la billetterie le 23 juin à 10h pic.twitter.com/hrjpkirz9j — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) June 5, 2023

Une soirée UFC à Paris qui devrait être diffusée sur les antennes de RMC Sport qui a prolongé il y a quelques mois son accord avec l’organisation de MMA.

De retour pour le meilleur public 🇫🇷 #UFCParis 🎟️ Inscris-toi sur https://t.co/6rzTjRJ3yY pour acheter tes billets pour le 2 juillet en avance pic.twitter.com/ZJKIJRASJc — UFC France (@UFCFRA) June 5, 2023

A lire aussi