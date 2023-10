L’UFC et Abu Dhabi prolongent leur partenariat jusqu’en 2028 

Cette semaine, l’UFC et le Department of Culture and Tourism d’Abu Dhabi ont officialisé la prolongation de leur collaboration pour 5 ans.

Abu Dhabi accueille des combats UFC depuis 2010 et va donc continuer à la faire jusqu’en 2028. L’UFC et Abu Dhabi annoncent également l’organisation de « fight nights » dans des pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient. Un partenariat qui s’officialise en marge de l’UFC 294 et du combat revanche entre Makhachev et Volkanovski qui aura lieu ce samedi à Abu Dhabi justement.

« J’ai été tellement excité de pouvoir organiser certains des plus grands combats de l’histoire de l’UFC à Abu Dhabi. Et cela ne fera que prendre encore plus d’ampleur à partir de maintenant avec des Fight Nights supplémentaires dans la région l’année prochaine. J’adore cet endroit ! » explique Dana White, CEO de l’UFC.

Les champions @MAKHACHEVMMA et @alexvolkanovski sont prêts pour la revanche 🔥 📺 Regardez l’#UFC294 samedi EN DIRECT à partir de 20h30 sur @RMCSport pic.twitter.com/5FXNQ9A8Ln — UFC France (@UFCFRA) October 19, 2023

À lire aussi