UFC Paris 2023 : le dispositif de RMC Sport et RMC Découverte (en clair)

Ce soir, l’UFC est de retour à Paris pour une nouvelle soirée à l’Accor Arena. Diffuseur officiel et exclusif, le groupe Altice proposera l’intégralité des combats sur les chaînes RMC Sport (payant) et certains en clair sur RMC Découverte et Twitch.

Une soirée très attendue par le public français qui vibrera notamment pour les combats de Ciryl Gane, Manon Fiorot et Benoit Saint Denis !

RMC Sport revoit son offre commerciale pour la soirée

Dès 18h30, tous les combats de la soirée UFC Paris seront à vivre en direct et en exclusivité sur les médias du groupe Altice. Pour cette soirée évènement, précisons que le diffuseur RMC Sport ne commercialisera pas de Pass combat (10€ la soirée).

L’offre unique est l’abonnement mensuel RMC Sport 100% digital : 19€ /mois avec engagement ou 25€/mois sans engagement. Un mois d’abonnement qui permettra aux nouveaux abonnés de profiter de l’UFC Paris mais aussi de l’UFC 293, le Bellator 299 ainsi que le PFL Paris (avec la présence de Cédric Doumbé et de Abdoul Abdouraguimov). Ce sera également le moyen de suivre le retour des coupes d’Europe avec le PSG et Lens en UEFA Champions League, mais aussi l’Europa League et la Conference League.

18h30 à 20h30 – Twitch RMC Sport

Les 4 premiers combats de l’UFC Paris sont à vivre en direct seulement sur la chaîne Twitch RMC Sport. Présenté par le streamer Sacha Allix, aux côtés d’Alexandre Herbinet!

–

Poids coqs : Zarah Fairn vs Jacqueline Cavalcanti

Poids coqs : Farid Basharat vs Kleydson Rodrigues

Poids coqs : Nora Cornolle vs Joselyne Edwards

Poids mi-moyens : Ange Loosa vs Rhys McKee

20h30 à 00h30 – RMC Sport 2

À partir de 20h30, tous les combats de la soirée sont à vivre en direct sur RMC Sport 2 (en exclusivité de 20h à 22h30 – abonnement ici). Présenté par Flora Moussy, Antoine Simon et Chris Genachte.

Poids coqs : Taylor Lapilus vs Caolan Loughran

Poids plumes : Morgan Charriere vs. Manolo Zecchini

Poids plumes : William Gomis vs Yanis Ghemmouri

Poids mi-lourds : Volkan Oezdemir vs Bogdan Guskov

Poids légers : Benoit Saint Denis vs Thiago Moises

Poids mouches : Manon Fiorot vs Rose Namajunas

Poids lourds : Ciryl Gane vs Serghei Spivac

22h30 à 00h30 – RMC Découverte (en clair – TNT)

Dès 22h30, les trois combats vedettes seront également en clair et en direct sur la chaîne RMC Découverte (canal 24 de la TNT). Une soirée présentée par Thomas Desson, Lucie Bertaud et Franck Gastambide.

Poids légers : Benoit Saint Denis vs Thiago Moises

Poids mouches : Manon Fiorot vs Rose Namajunas

Poids lourds : Ciryl Gane vs Serghei Spivac

Programme TV – UFC Paris 2023

Certains combats de l’UFC Paris 2023 diffusés gratuitement sur Twitch (live vidéo)

🚨🇫🇷 L’#UFCPARIS, C’EST MAINTENANT SUR https://t.co/Y03mkduVdJ !! 🔥 @brucebuffer, le speaker officiel de l’UFC, se prépare à lancer la soirée ! L’Accor Arena est remplie, ça va être le feeeeeeuuuuu !!!! pic.twitter.com/x2Jc6t3dM2 — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 2, 2023

A lire aussi