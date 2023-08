UFC – Vous pouvez désormais investir sur la carrière de Ciryl Gane avec Royaltiz

A quelques jours de l’UFC Paris 2023, Ciryl Gane va faire son introduction sur la plateforme d’investissement Royaltiz dont il est également un actionnaire.

Pour célébrer cette arrivée, Royaltiz propose une offre commerciale avec un bonus de 400€ pour investir sur la carrière du combattant français. Pour en profiter, il faut déposer de l’argent et acheter des ROYs de GANE dans la première heure de son introduction pour gagner un bonus en cash.

500€ de dépôt et achat = 20€ de BONUS

1 000€ = 50€ de BONUS

2 500€ = 150€ de BONUS

5 000€ = 400€ de BONUS

Comment ça marche ? (Dépôt → Achat → Conservation)

Ciryl Gane sera introduit vendredi 25 août 2023 à 18H.

Buy is the new like »

« Buy is the new like » : c’est à partir de cette idée qu’est née Royaltiz en juillet 2021. Un concept qui permet à des fans d’investir sur la carrière d’un talent via une plateforme dématérialisée créée en 2021 par Christophe Vattier (CEO) et Kevin Crouvizier (COO). A partir de 2€, il est possible d’investir sur ses sportifs préférés. De leur côté, les sportifs y voient l’opportunité d’engager encore plus fortement leur communauté en leur offrant la possibilité unique d’investir dans leur carrière et de partager leur réussite. Après s’être développée principalement autour du sport, Royaltiz a ouvert son concept de bourse de talents à d’autres horizons comme le divertissement.

