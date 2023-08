Un contrat sponsoring à vie avec la mayonnaise Hellmann’s pour Will Levis grâce à son buzz « café-mayo »

Cette semaine, le jeune quarterback Will Levis qui intègre la franchise NFL des Tennessee Titans cette saison est devenu le nouveau visage de la marque de mayonnaise Hellmann’s.

Un contrat qui est original et atypique par son histoire. En 2021, Will Levis postait une vidéo sur TikTok dans laquelle il versait de la mayonnaise dans son café avant de le boire… Plus d’un an après, Hellmann’s officialise son contrat de sponsoring avec Will Levis avec un contrat sans précédent pour la marque, un approvisionnement à vie en mayonnaise.

Après sa vidéo devenue rapidement virale, le joueur avait expliqué que le café-mayo n’était pas un rituel mais bien une idée farfelue pour son compte TikTok. Un jeune homme plutôt décalé qui avait été aperçue par la suite en train de manger une banane avec la peau (voir plus bas).

Dans le cadre de cet accord, de nombreux contenus devraient notamment voir le jour. On peut donc s’attendre à voir quelques recettes originales après le « café-mayo »… « J’admets que je ne m’attendais pas à ce que ma recette de mayonnaise et de café devienne virale mais je suis heureux que ce soit le cas, car cela a donné vie à ce partenariat », a déclaré Will Levis.

Pour accompagner cette annonce, la marque du groupe Unilever a réalisé une vidéo dans laquelle Will Levis participe à une conférence de presse annonçant son partenariat avec Hellmann’s.

On attend dorénavant un contrat de sponsoring avec Bananes de Guadeloupe après la vidéo ci-dessous.

