Un maillot PSG x The Weekend pour le concert de l’artiste

The Weeknd s’est produit sur scène les 29 et 30 juillet au Stade de France et pour l’occasion le PSG et son label XO Records ont mis en vente un maillot en édition limitée.

Le maillot away 2023/2024 du PSG, floqué du logo XO Records au dos, était mis en vente dans les magasins officiels du Stade de France le jour du concert. Des exemplaires étaient aussi disponibles sur le site du club et dans les magasins officiels du club à Paris (Champs-Elysées et Megastore). Il était possible de précommander ce maillot au prix de 125€.

