Un ours comme mascotte de l’UEFA Euro 2024 organisé en Allemagne, à vous de choisir son nom

A un peu plus d’un an de l’Euro 2024 de football organisé en Allemagne, l’UEFA dévoile le look de la mascotte officielle. Une présentation aura lieu ce soir à l’occasion du match amical entre la Mannschaft et la Colombie.

Pour cette mascotte, visage de la compétition et tête de gondole des produits dérivés de l’UEFA Euro 2024, l’organisation a misé sur un ours en hommage à l’ours en peluche (« Teddybär ») très populaire en Allemagne.

« En tant que parent, je sais combien il est important de capter l’imagination des enfants. Avec la présentation de la mascotte du tournoi, nous espérons créer un personnage drôle et sympathique qui le sera pour toutes et tous une source d’inspiration », explique Phillip Lahm, directeur du tournoi de l’Euro 2024, dans un communiqué.

A vous de choisir son nom parmi 4 propositions

Précisons que pour le moment, la mascotte de l’UEFA Euro 2024 n’a pas encore de nom. Jusqu’au 3 juillet 2023, les fans vont pouvoir voter entre Albärt, Bärnardo, Bärnheart et Herzi von Bär. Présent dans tous les noms proposés, « Bär » signifie ours en allemand.

Une mascotte qui aura notamment pour mission d’encourager des millions d’enfants à travers l’Europe à devenir actifs.

Les précédentes mascottes de l’UEFA Euro depuis 1980

UEFA Euro 2020 – Skillzy

UEFA Euro 2016 – Super Victor

UEFA Euro 2012 – Slavek et Slavko

UEFA Euro 2008 – Trix et Flix

UEFA Euro 2004 – Kinas

UEFA Euro 2000 – Benelucky

Euro 96 – Goaliath

Euro 92 – Rabbit

Euro 88 – Berni

Euro 84 – Péno

Euro 80 – Pinocchio