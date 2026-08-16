Le retour de Ligue 1+ a été perturbé par un bug technique lors de Lens-PSG. De nombreux abonnés n’ont pas pu accéder au direct avant la mi-temps.

Le retour de Ligue 1+ ne s’est pas déroulé comme prévu. À l’occasion du Trophée des champions entre Lens et le PSG dimanche, de nombreux abonnés de la plateforme n’ont pas réussi à accéder au direct, provoquant rapidement une importante grogne sur les réseaux sociaux.

« Ligue 1+, c’est une blague ? », « On paye pour ça ? » ou encore « Ligue 1+ vient de tuer ma soirée » : les messages se sont multipliés au fil de la rencontre. Face à cette situation, la plateforme a présenté ses excuses, évoquant « un problème technique indépendant de notre volonté » et assurant mettre « tous nos efforts » pour le résoudre.

Un problème technique indépendant de notre volonté empêche certains de nos utilisateurs d’avoir accès à Ligue 1 +. Nous faisons tous nos efforts pour le corriger dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension. — L1+ (@ligue1plus) August 16, 2026

Le problème semblait principalement concerner l’identification sur l’application. Certains abonnés, notamment ceux qui ne s’étaient pas connectés depuis plusieurs semaines, devaient renseigner à nouveau leurs identifiants avant de voir apparaître un message d’erreur.

Selon les premiers éléments, les utilisateurs déjà connectés à la plateforme pouvaient en revanche accéder au match. Le problème semble finalement avoir été résolu à la mi-temps, permettant aux abonnés concernés de retrouver l’accès au direct pour la seconde période.

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