Une malle Louis Vuitton pour le Ballon d’Or 2023

A l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or 2023 qui se déroulera lundi 30 octobre à Paris au Théâtre du Chatelet, la marque Louis Vuitton devrait être bien visible grâce à sa malle spécialement conçue pour transporter le trophée.

Dans le détail, Louis Vuitton devient Partenaire Officiel du Ballon d’Or dans le cadre d’un partenariat avec France Football via Amaury Media. La marque de luxe fournira ainsi non pas une malle mais bien deux pour les trophées remis au meilleur joueur et à la meilleure joueuse.

« Les deux malles sur mesure ont été confectionnées à la main par les artisans de Louis Vuitton dans les ateliers historiques à Asnières. Elles sont revêtues de la toile Monogram emblématique de la Maison. Chacune s’ouvre par deux panneaux frontaux rabattables parés du « V » de la Victoire et de Vuitton, peint en or, couleur inédite en référence à la couleur du Ballon d’Or » précise le communiqué. « L’extérieur de la malle est rehaussé de lozines signatures de Louis Vuitton, d’angles, de serrures et de fermoirs en laiton qui ornent les malles depuis plus de 160 ans. À l’intérieur, les deux Malles Trophées sont dotées d’un tiroir et habillées de microfibre noire avec le logo Ballon d’Or, brodé sous le couvercle. »

Pour rappel, le trophée du Ballon d’Or qui pèse 15 kilos est fabriqué par la Maison Mellerio. Attribué par un jury de 100 journalistes du monde entier, le Ballon d’Or est remis depuis 1956 aux footballeurs masculins et depuis 2018 aux joueuses par le magazine France Football.

Pendant la cérémonie qui sera diffusée en clair sur la Chaîne L’Equipe, les deux Malles Louis Vuitton Ballon d’Or seront présentées sur scène. Reste à savoir si c’est Lionel Messi, ambassadeur de la marque, qui recevra une nouvelle fois cette distinction.

