Une nouvelle identité visuelle pour le Super Moscato Show sur RMC : « On souhaitait créer une ambiance Comedy Club, Late Show »

Lancée en 2007, l’émission radio de RMC « Moscato Show », devenue « Super Moscato Show », célèbre ses 15 ans en 2023.

Il y a quelques jours, le programme incarné par l’ancien joueur de rugby Vincent Moscato a dévoilé une nouvelle identité visuelle.

« C’est un travail réalisé en interne » nous explique Xavier Voloter, directeur artistique d’Altice Media. « L’idée n’était pas d’être disruptif. On souhaitait créer une ambiance Comedy Club, Late Show, qui reflète la bonne humeur de l’émission et son ton léger ».

Diffusée de 15h à 18h depuis quelques années, le Super Moscato Show animé par Vincent Moscato, Pierre Dorian et Adrien Aigoin attire environ un million d’auditeurs chaque jour ( 937 000 auditeurs – médiamétrie – EAR janv-mars 2023). Entourés d’anciens sportifs et autres consultants, comme Eric Di Meco, Denis Charvet, Stephen Brun, Sarah Pitkowski, Marion Bartoli, le trio propose du lundi au vendredi 3 heures d’information et de divertissement autour du sport. Un contenu qui permet à RMC de positionner le Super Moscato Show à la 7ème place des podcasts en France au mois d’avril 2023.

« Pour le logo, on a essayé de voir ce que ça donnait avec la tête de Vincent, ça marchait pas mal. Vincent l’a validé il y a quelques semaines » ajoute Xavier Voloter. « Au final, nous avons deux versions. Une avec la tête et l’autre sans, en fonction des usages. »

« Le prochain chantier, c’est l’émission « Rothen s’enflamme » pour la rentrée »

« On a changé le logo de l’After Foot il y a quelques mois également ainsi que le décor qui ne nous plaisait plus trop… Le prochain chantier, c’est l’émission « Rothen s’enflamme » pour la rentrée. On a déjà acté le logo qui ne met pas en avant la tête de Jérôme Rothen » ajoute Xavier Voloter.

L’ancien logo du Super Moscato Show

