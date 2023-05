Une tenue « Yannick Noah » pour les joueurs Le Coq Sportif pour ce Roland-Garros 2023

Pour ce Roland-Garros 2023 qui marque les 40 ans de la victoire de Yannick Noah, Le Coq Sportif sort une collection qui rend hommage à la tenue portée par le français.

Quand l’héritage se lie à l’émotion. 5 juin 1983 : Yannick Noah est encore aujourd’hui le dernier Français à gagner le grand chelem parisien. Un sacre qui 40 ans après continue d’alimenter la légende Noah et celle de son célèbre polo Le Coq Sportif.

Pour sa collection terre-battue 2023, l’équipementier sportif mise notamment sur un t-shirt blanc et jaune arborant un col en forme de Y et des rayures. A l’intérieur du col, on retrouve la phrase « A Legacy of Emotion ». Une pièce vendue au prix de 85 euros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Coq Sportif (@lecoqsportif)

Pour accompagner cette tenue de joueur qui sera portée notamment par les français Luca Van Assche, Richard Gasquet et Lucas Pouille ou encore l’argentin Sebastian Baez, l’équipementier propose également un t-shirt (45€) et une veste zippée (120€).