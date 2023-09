Valenciennes s’associe à l’application Tonsser 

Dans un communiqué, le club nordiste a officiellement annoncé sa collaboration avec l’application Tonsser pour dénicher de nouveaux talents.

D’ici plusieurs semaines, Tonsser et le VAFC dévoileront les détails d’un « événement » avec « des joueurs Tonsser triés sur le volet » pour tenter d’intégrer le centre de formation du club. 3 joueurs l’ont déjà intégré grâce à cette application. L’un d’entre eux, Eyram Viegbe, né en 2004, est d’ailleurs devenu professionnel l’année passée.

« Avec plus d’un million de jeunes joueurs français sur l’application, nous sommes convaincus que cette opportunité sera à la fois une source de motivation pour les joueurs encore méconnus en France et mettra en lumière l’incroyable potentiel de talents qui se cachent » explique Peter Holm, co-fondateur et PDG de Tonsser.

