Vinci devient supporter officiel de Paris 2024

Vinci, deuxième entreprise mondiale des métiers des concessions et de la construction, devient supporter officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vinci devient ainsi le 32e « supporter officiel » des JOP de Paris.

Aujourd’hui, sur le site officiel de Paris 2024, on recense au total 66 partenaires en combinant les « partenaires mondiaux », « partenaires premium », « partenaires officiels » et donc « supporters officiels ». Le comité qui fait définitivement le plein de sponsors et de partenaires un an avant les Jeux.

Répartition des 4,38 milliards d’euros de revenus Paris 2024

Sur les 4,38 milliards d’euros de revenus budgétés pour Paris 2024 il y a quelques mois, la majorité des recettes proviendra de la billetterie et des hospitalités (VIP) avec 1,423 milliard d’euros, soit 33% de revenus globaux.

Les autres principales sources de revenus de Paris 2024 seront les partenariats domestiques estimés à 1,242 milliard d’euros (28%) et la contribution du Comité International Olympique (incluant les droits TV et les partenariats TOP) avec 1,238 milliard d’euros (28%).

Derrière, on retrouve les contributions publiques (171M€), le licensing (130M€) et les autres revenus (176,8M€).

