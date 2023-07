Visa dévoile sa team d’athlètes pour les JO de Paris 2024

À un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, Visa a dévoilé cette semaines 12 athlètes français qui composeront la team Visa France.

Partenaire Mondial du CIO et sponsor historique des Jeux Olympiques, Visa a donc attendu le J-1 an pour annoncer sa team d’athlètes. Composée de 6 hommes et de 6 femmes, l’équipe « incarne les valeurs de Visa en matière d’égalité et d’inclusion ». Le claim « Pas sans vous » devrait accompagner les prochaines activations.

« Les athlètes ont été sélectionnés en fonction de leur parcours personnel jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques, de leurs performances sportives et de leur engagement au sein de la communauté. »

Tout un département fait de la place pour accueillir le monde à l’occasion de Paris 2024.

Visa a décidé de le mettre à l’honneur dans un clip musical « façon Seine-Saint-Denis » pour vous raconter ses engagements et vous inviter à être de la partie.

Rendez-vous le 3 août 2023.

Les 12 ambassadeurs français de Visa pour Paris 2024

Neila Barbosa (Paracanoë)

Née en 1994, la sportive française de canoë-kayak Neila Barbosa a remporté une médaille d’argent en KL3 féminin aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Elle a également remporté l’argent aux Championnats d’Europe Sprint de canoë-kayak de 2021 en KL3 féminin.

Cléopatre Darleux (Handball)

Née en 1989 en France, Cléopâtre Darleux est gardienne de but de l’équipe de France de handball. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Elle a également participé au Championnat du Monde de handball féminin 2017, remportant une médaille d’or avec l’équipe de France.

Pauline Deroulède (Tennis en fauteuil roulant)

Née en 1990, Pauline Deroulède a été championne de France de tennis en 2021 et a fait ses débuts en Grand Chelem en 2022 à l’US Open.

Mandy François-Elie (Para athlétisme)

Née en 1989 en France, Mandy a remporté le 100m T37 aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012, puis les titres du 100m et du 200m aux Championnats du Monde d’athlétisme du CIP à Lyon en 2013. Elle a également remporté la médaille d’argent du 100m T37 aux Jeux Paralympiques de Rio 2016 au Brésil.

Charles Antoine Kouakou (Para athlétisme)

Né en 1998, Charles Antoine Kouakou a participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 en athlétisme, remportant la médaille d’or au 400m T20.

Eugénie Le Sommer (Football)

Née en 1989, Eugénie Le Sommer, qui joue aujourd’hui dans l’équipe de France de football, a marqué plus de buts en équipe de France que n’importe quel autre joueur, tous sexes confondus. Elle a remporté dix titres nationaux français et est l’une des trois joueuses à avoir remporté un record de huit Coupes d’Europe avec l’équipe de football de Lyon.

Sofyane Mehiaoui (Basketball en fauteuil roulant)

Né en 1983 en Algérie, Sofyane Mehiaoui fait actuellement partie de l’équipe de France de basketball, avec laquelle il a remporté le championnat d’Europe (division B) en 2012 et 2016, devenant également vice-champion du monde en 2010. Avec le club de Galatasaray, il a remporté la Coupe d’Europe des clubs champions en 2013 et 2014.

Dika Mem (Handball)

Né en 1997, Dika Mem évolue au sein du club du FC Barcelone et de l’équipe de France de handball. Il a participé au Championnat du Monde de handball masculin en 2017, ainsi qu’aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, où il a remporté des médailles d’or avec l’équipe de France.

Vincent Milou (Skateboarding)

Vincent Milou, né en 1996, s’est classé premier au FISE WORLD à Montpellier en 2018. En juillet 2019, il s’est classé troisième au Street League Skateboarding Championship – Los Angeles, et il s’est classé quatrième aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Alex Portal (Para natation)

Né en 2002, Alex a remporté une médaille d’argent au 200m quatre nages individuel SM13 et une médaille de bronze à l’épreuve du 400m nage libre S13 aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Il a également été champion du monde 2022 du 200m 4 nages individuel SM13.

Ysaora Thibus (Escrime)

Née en 1991, la fleurettiste droitière Ysaora Thibus est championne du monde individuelle en 2022, après avoir été deux fois vice-championne du monde en 2013 et 2018. Elle a remporté la médaille d’argent pour l’équipe aux Jeux olympiques de 2021.

Sasha Zhoya (Athlétisme)

Né en Australie et représentant la France au niveau international, Sasha Zhoya est l’actuel détenteur de trois meilleures performances mondiales chez les moins de 18 ans et de deux records du monde chez les moins de 20 ans. Né en 2002, il a remporté des médailles d’or au 110m haies aux Championnats du monde U20 2021 et aux Championnats d’Europe U20 2021.

La Seine Saint-Denis bientôt à l’honneur

La Seine Saint-Denis accueillera de nombreuses épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Visa « n’oublie pas ses habitants » et proposera des opportunités pour que tous puissent être de la partie. « Ainsi, le 93 sera bientôt à l’honneur ».

