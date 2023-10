Visit Dubai nouveau Partenaire Global du Real Madrid qui aura bientôt son parc d’attractions dans la ville

Ce matin, le Real Madrid a officialisé la signature d’un partenariat avec Visit Dubai. Le président du club Florentino Pérez et Issam Kazim, directeur exécutif de la Dubai Corporation pour le marketing touristique et commercial (DCTCM) ont dévoilé les contours de cet accord.

A travers ce rapprochement, le Real Madrid fera de Dubai, ville des Émirats arabes unis, la première destination officielle du club espagnol.

Un parc Real Madrid bientôt à Dubai

A terme, l’accord avec Visit Dubai donnera naissance à un parc à thème du Real Madrid à « Dubai Parks and Resorts », le plus grand parc d’attractions du Moyen-Orient. Le parc Real Madrid proposera des attractions en lien avec le club, un musée, des jeux d’habilité footballistique, ainsi qu’une grande offre de restauration et des espaces commerciaux de vente de produits officiels du Real Madrid.

« Cette collaboration novatrice entre Dubaï et le plus grand club du monde repose sur une vision et des objectifs communs, où chaque réussite sert de motivation pour atteindre de nouveaux défis. Alors que nous cherchons à faire de Dubaï l’une des trois principales villes du monde, cette alliance stratégique exploitera les atouts d’une destination leader et du club le plus connu au monde pour réaffirmer que Dubaï est le meilleur endroit où vivre, travailler et se divertir » précise Issam Kazim.



Rappelons que le Real Madrid a depuis des années des connections avec Dubai et les Émirats arabes unis par le biais de la compagnie aérienne Emirates, sponsor maillot des Merengue depuis 2013.

