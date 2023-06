7,8 milliards d’euros de revenus pour le sport professionnel français d’ici 2032 ? (étude Two Circles)

A l’occasion de VivaTech et « Future Of Sport », l’agence de de marketing sportif Two Circles a présenté une étude sur les perspectives de croissance de l’économie du sport professionnel français dans les années à venir.

L’étude explique notamment que la France est sur le point de rentrer dans une décennie dorée du sport qui verra la valeur de son industrie du sport professionnel croître de 97 % pour atteindre des revenus de 7,8 milliards d’euros d’ici 2032.

Estimées à 4 milliards d’euros en 2022, les recettes globales du sport professionnel en France pourraient donc quasiment doubler d’ici 2032. Et en 2024, le chiffre sera même un peu plus élevé que celui envisagé pour 2032 grâce aux JO de Paris 2024 avec un pic avec 7,9 milliards d’euros.

D’ici 2032, l’agence a identifié 5 grands axes prioritaires pour le développement de l’économie du sport professionnel français avec l’organisation de grands évènements (GSI), la digitalisation, le sport féminin, l’eventday et le développement international des plus grandes marques françaises

Le sponsoring, toujours recette numéro 1 du sport pro en France ?

Dans son étude, Two Circles décrypte ainsi l’évolution des revenus à venir dans le sport professionnel français par les principales sources que sont le sponsoring, les droits TV et l’evenday (billetterie, hospitalité et merchandising).

Pour 2032, l’agence prévoit ainsi un fort développement des revenus liés au sponsoring grâce notamment à la monétisation des produits digitaux. Ainsi, l’étude prévoit que les recettes sponsoring soient la principale source du sport professionnel en 2032 avec 3,21 milliards d’euros devant l’eventday (2,38 milliards €) et les droits TV (2,24 milliards €).

En 2032, le sport professionnel numéro 1 en France devrait rester le football avec des revenus estimés à 4,9 milliards d’euros. Derrière, Two Circles place le rugby, le tennis et le cyclisme.