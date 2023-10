Voile – Et si vous deveniez sponsor du bateau « Les Etoiles Filantes » en 2024 ?

Pour 2024, le skipper Quentin Vlamynck va faire équipe avec l’Association « Les Etoiles Filantes » pour sa participation à la Solitaire du Figaro Paprec.

Outre le soutien aux enfants malades, le projet baptisé « Les étoiles des Mers » offre aux futurs partenaires un projet sportif, humain et solidaire avec des possibilités de sponsoring et mécénat.

« Soutenir une cause pour apporter un sens à mon quotidien »

« À l’arrivée de la dernière Route du Rhum en novembre 2022, j’étais très fier du travail accompli par toute l’équipe et de mon engagement sur l’eau mais je me suis demandé : pourquoi avons-nous fait cela ? C’est à partir de ce moment-là qu’est venue l’envie de pouvoir partager mon prochain projet sportif et mes aventures en mer au plus grand nombre et de soutenir une cause pour apporter un sens à mon quotidien et de donner pour recevoir en retour une motivation supplémentaire. » explique le navigateur de 30 ans. « En m’engageant aujourd’hui aux côtés de l’Association les Étoiles Filantes, je souhaite porter ces messages d’engagement, de détermination, d’abnégation, de combativité à toute épreuve et de résilience… qui correspondent aux valeurs défendues par cette association et qui sont soufflées quotidiennement par ces enfants atteints d’un cancer pédiatrique rare. »

L’Association « Les Étoiles Filantes » est née en 2019 suite à la découverte de la maladie d’Arthur à l’âge de 5 ans, un Gliome Infiltrant du Tronc Cérébral (GITC). Depuis, l’association s’engage à réaliser les rêves d’enfants malades, apporter une assistance aux familles et aider à la recherche sur la maladie.

250 000€ recherchés en sponsoring et mécénat

Avec « Les Etoiles des Mers » (Neo Sailing Technologies), il est ainsi possible de rejoindre l’aventure sous la forme de sponsoring ou de mécénat. Le budget du bateau pour la saison 2024 est de 250 000€.

Pour le sponsoring, 3 packs sont notamment proposés avec de la visibilité sur le bateau. Le pack 1 propose notamment le co-Naming du bateau « Les Etoiles Filantes x votre entreprise » pour 200 000€.

Pour découvrir l’ensemble des offres du projet, vous pouvez consulter le dossier de partenariat au format PDF ici.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Etoiles Filantes 💛💫 (@asso.lesetoilesfilantes)

