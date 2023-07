Wimbledon 2023 – Le logo Barclays débarque sur la chaise des arbitres

Nouvelle banque officielle de Wimbledon à partir de cette édition 2023, Barclays sera bien visible lors matchs sur les principaux courts, en s’affichant en grand sur les chaises d’arbitres, face caméra.

Sur le Centre Court notamment, le logo de Barclays sera donc « fortement » exposé aux yeux des millions de téléspectateurs qui suivront le 3ème grand chelem de la saison. Surtout qu’à Wimbledon, la présence des partenaires ne sautent pas aux yeux contrairement aux autres tournois du Grand Chelem. Les rares sponsors à être visibles sur le court le sont de manières discrètes avec des logos en petit, c’est le cas notamment de Slazenger sur la bâche de fond.

Par le passé, sur la chaise des arbitres, il fallait attendre généralement un gros plan pour voir les logos de Robinsons et Slazenger. Le premier n’est plus sponsor du tournoi depuis 2022 et le second l’est toujours en tant que balle officielle, un partenariat présenté le plus ancien de l’histoire du sport qui dure depuis… 121 ans. Des logos qui n’étaient plus visibles en 2022 alors que le Centre Court célébrait ses 100 ans avec une nouvelle chaise d’arbitre.

Pour le Daily Mail, ce nouveau contrat de sponsoring pluriannuel serait d’au moins 20 millions de livres par an, soit environ 23 millions d’euros.

Une chaise d’arbitre qui sera également logoté Evian, comme ces dernières années, à l’arrière. Pour cette édition 2023, la marque d’eau propose une fontaine aux joueurs et joueuses qui pourront utiliser des gourdes réutilisables.

Pour rappel, Barclays succède à HSBC au rang de « banque officielle ». Lors de l’officialisation de ce nouveau contrat, Wimbledon rappellait que Barclays a déjà été partenaire du tournoi dans les années 60, avec notamment la présence d’une banque Barclays sous les tribunes du Center Court.

Pour cette édition, Barclays proposera quelques activations sur place avec des lieux d’accueil dédiés proposant des animations et des avantages aux clients Barclays.

En parallèle, Barclays a également réalisé un spot publicitaire qui met en avant son ambassadeur Frances Tiafoe.

🎾 Game, set, & perfectly matched. We can’t wait for @Wimbledon to start – our 1st as Official Banking Partner.

We’re uniting two iconic British brands, supporting the @WimbledonFdn & joining with @FTiafoe, to help more people thrive in their community.https://t.co/lF81DELGYO pic.twitter.com/fXwCeYbyw6

— Barclays Bank (@Barclays) June 22, 2023