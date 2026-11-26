Partenaire du RC Lens depuis 2021, Winamax renouvelle son engagement jusqu’en 2029 et s’associe pour la première fois de son histoire à une équipe professionnelle de football féminin.

L’histoire entre Winamax et le RC Lens va se poursuivre, avec une nouveauté de taille. Ce jeudi 26 novembre, l’opérateur de paris sportifs a officialisé la prolongation de son partenariat avec le club artésien jusqu’en 2029.

Partenaire majeur du Racing depuis 2021, Winamax conserve sa visibilité dans le bas du dos du maillot de l’équipe masculine, ainsi que sur les différents supports publicitaires du stade Bollaert-Delelis. La marque continuera également d’animer son espace hospitalités, le Salon Winamax, récemment modernisé.

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Winamax sur le maillot des Lensoises

Mais la grande nouveauté de cet accord concerne l’équipe féminine professionnelle du RC Lens. Pour la première fois de son histoire, Winamax s’engage dans le football féminin et affichera son logo sur le maillot des Lensoises jusqu’à la fin de la saison en cours.

« Nous sommes fiers de devenir le premier club dont la section féminine est soutenue par Winamax, un engagement qui nous est cher puisqu’il contribue au développement de notre équipe féminine », souligne Benjamin Parrot, directeur général du Racing.

En parallèle, l’opérateur poursuivra ses activations auprès des supporters lensois, à travers des opérations de communication sur les réseaux sociaux et des animations organisées au cœur de la ville.

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