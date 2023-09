Xbox nouveau Partenaire Officiel de l’écurie BWT Alpine F1 Team

Hier, BWT Alpine F1 a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Xbox, la console de jeu de Microsoft.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, Xbox devient partenaire console officiel et PC Game Pass rejoint aussi l’écurie en tant que partenaire officiel.

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Xbox, un nom bien connu et un leader incontesté de l’industrie du jeu vidéo. Au cours des dernières années, nous avons collaboré avec succès sur quelques projets ayant touché nos fans du monde entier. Nous sommes désormais fiers de consolider cette expérience dans un partenariat à plus long terme, construit sur la base de nos valeurs partagées avec Microsoft et Xbox » explique David Gendry, directeur sponsoring, partenariats et communication Alpine, dans un communiqué.

Dans le cadre de cet accord, les logos Xbox et Xbox PC Game Pass seront visibles sur les monoplaces A523 de Pierre Gasly et Esteban Ocon à partir du Grand Prix du Japon.

« Toucher davantage de fans à travers la planète via leur amour du sport »

Un partenariat sportif pour Xbox qui s’ajoute notamment à ceux signés avec la Fédération Française de Football ou encore celle d’Angleterre. « L’annonce d’aujourd’hui avec Alpine s’inscrit dans nos efforts pour toucher davantage de fans à travers la planète via leur amour du sport. Le sport automobile est l’une des disciplines les plus passionnantes au monde, avec un public diversifié se réunissant autour des frissons de la compétition » ajoute Jerret West, vice-président gaming marketing Xbox. « Xbox et Alpine partagent des valeurs communes en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, et nous sommes impatients d’apporter toujours plus de joie, d’esprit communautaire et de course à davantage de personnes dans le monde grâce à ce partenariat passionnant. »

