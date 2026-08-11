XTB devient Partenaire Majeur de l’Olympique Lyonnais pour trois saisons

L’Olympique Lyonnais annonce la signature d’un partenariat de trois saisons avec XTB, qui rejoint le portefeuille de Partenaires Majeurs du club rhodanien.

Dans le cadre de cet accord, l’application d’investissement bénéficiera notamment d’une présence sur le bas du dos du maillot des joueurs de l’OL dès la reprise de la saison. La marque disposera également d’une visibilité sur les supports digitaux du club ainsi que sur la panneautique dynamique du Groupama Stadium.

Présent dans de nombreux pays depuis une vingtaine d’années et revendiquant près de 3 millions de clients, XTB entend profiter de ce partenariat pour renforcer sa notoriété et développer des activations autour de l’investissement et de l’éducation financière auprès de la communauté de supporters lyonnais.

« Le choix de XTB de s’engager à nos côtés pour les trois prochaines saisons illustre l’attractivité de la plateforme de marque de l’OL et la puissance de notre communauté de supporters », souligne Thibaut Chatelard, Senior Vice President Revenue and Marketing de l’Olympique Lyonnais.

De son côté, Szymon Szymański, Chief Growth Officer chez XTB, précise que ce partenariat « va bien au-delà d’un simple logo sur le maillot », avec la volonté de promouvoir notamment l’éducation financière auprès des supporters.

Le montant financier de cet accord n’a pas été communiqué.