Zinedine Zidane devient ambassadeur du Palace Merano

Le champion du monde 1998 et triple vainqueur de la Ligue des champions a été nommé ambassadeur du prestigieux Palace Merano, pionnier des spas médicaux en Italie. Cette collaboration, loin d’être un simple partenariat promotionnel, s’inscrit dans une relation de longue date entre l’ancien meneur de jeu des Bleus et cet établissement d’exception situé dans le Sud-Tyrol.

Un lien authentique de près de 30 ans

Zinédine Zidane n’est pas un novice au Palace Merano. Depuis près de trois décennies, il fréquente ce havre de paix au moins deux fois par an, pour des séjours d’une semaine à dix jours, accompagné de sa famille ou de ses proches. « À chaque fois que j’arrive ici, je suis dans un autre monde. Je recharge les batteries et j’ai l’impression d’être une autre personne quinze jours après », confie-t-il avec enthousiasme. Ce lieu, qu’il qualifie de « seconde maison », lui a permis de maintenir un équilibre physique et mental, essentiel à sa carrière exceptionnelle et à sa longévité au plus haut niveau.

« C’est un véritable honneur d’accueillir Zinédine Zidane comme ambassadeur. Il fait partie de la famille. Son parcours exceptionnel fait de lui un allié fabuleux. Sa carrière hors-norme, sa longévité et régularité à haut niveau incarnent parfaitement les bienfaits durables de notre méthode. » (Stefano Plotegher, CEO du Palace Merano)

La méthode Revital : le secret bien-être de Zidane au Palace Merano

Le Palace Merano, récemment couronné « Best Global Spa Hôtel » par The Luxury Spa Edit et lauréat du Wellness & Spa Award 2025, se distingue par sa méthode Revital, une approche holistique combinant médecine fonctionnelle, thérapies énergétiques et principes de la médecine traditionnelle chinoise. Fidèle à ce programme, Zidane suit rigoureusement la cure Revital Detox, rythmée par des examens médicaux, des consultations avec naturopathes et diététiciens, ainsi que des séances d’hydro-fangothérapie et de massages.