Rugby : Pennylane s’engage aux côtés du TOP 14 jusqu’en 2028

La Ligue Nationale de Rugby et Pennylane, plateforme française de production comptable et de gestion financière, annoncent aujourd’hui un partenariat inédit pour les trois prochaines saisons du TOP 14. En associant son nom au championnat phare du rugby hexagonal, Pennylane confirme son ambition : incarner une comptabilité moderne, proche du terrain, et porteuse de valeurs fortes.

Championnat le plus relevé du rugby international, le TOP 14 incarne un socle de valeurs auquel Pennylane s’identifie pleinement : respect, esprit d’équipe, engagement et ancrage régional. C’est dans cet esprit que Pennylane a construit son modèle, avec pour objectif d’accompagner durablement les cabinets comptables et les dirigeants de TPE-PME dans leur quotidien, en bâtissant un modèle technologique au service de la performance, de la confiance et de la souveraineté.

« Le rugby est connu pour ses valeurs d’engagement, de collectif, de respect et de rigueur.

De nombreux cabinets d’expertise-comptable ne se sont pas trompés en soutenant d’ores et déjà des clubs amateurs et professionnels un peu partout en France. En associant Pennylane au TOP 14, nous souhaitons soutenir et encourager les dirigeantes et dirigeants d’entreprises françaises installées partout dans nos territoires. Et réaffirmer que la réforme de la facture électronique qui s’annonce n’est pas qu’une histoire d’outil. Et que ça change tout d’être accompagné d’un expert-comptable, surtout quand tout change ! » déclare Arthur Waller, cofondateur et CEO de Pennylane

