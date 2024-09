Offre de Stage ou Alternance : Assistant(e) Evènementiel – Stade de Reims

Club mythique tourné vers l’avenir, le Stade de Reims évolue en Ligue 1 McDonald’s pour la septième saison consécutive. Vous aimez planifier, innover, mettre en place, trouver des solutions, construire des événements ? Vous aimez prendre des initiatives ? Votre sens du service n’a d’égal que votre dynamisme ? Rejoindre un service événementiel dans un Club en plein développement vous motive ?

Alors, adressez-nous votre candidature !

Missions principales :

• Rechercher et gérer les animations autour des matchs (Parvis, coursives, terrain…)

• Mise en place du branding et des animations

• Gérer l’équipe d’animation en jour de match (intérimaires, prestataires…)

• Organiser, planifier des événements

• Suivre des budgets

• Trouver de nouveaux prestataires et entretenir la relation avec nos partenaires

• Assurer le montage et le bon déroulement de séminaires

Profil recherché :

• L’organisation et la rigueur doivent être des compétences que vous mettrez au service de votre travail.

• Vous faites preuve d’une adaptabilité forte : les changements de dernière minute ne vous perturbent pas.

• Le travail en équipe vous plaît : vos collègues vous reconnaissent pour vos qualités humaines.

• Aucune tâche n’est trop petite ou trop grande pour vous : vous donnez toujours votre maximum.

• Le sens de l’accueil est dans votre nature : votre sourire ne vous quitte jamais

Lieu de travail : Centre de vie Raymond Kopa à Bétheny et Stade Auguste Delaune à Reims.

Période : Stage de 6 mois minimum / Alternance 1 an minimum. Poste à pourvoir dès que possible.

Jours travaillés : du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf événements exceptionnels) et les jours de match à domicile.

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) : animation@stade-de-reims.com