Offre de Stage : Rédacteur web / SEO – Toulouse Football Club

OFFRE DE STAGE

RÉDACTEUR WEB/SEO – F/H

NOTRE ENTREPRISE

Le Toulouse Football Club est un club de Football créé en 1937.

Depuis le rachat du club, un projet ambitieux et innovant a été mis en place par Damien Comolli, Président.

En 3 ans, le Club a remporté le Championnat de France de Ligue 2 BKT 2021-2022 ainsi que la Coupe de France 2022-2023. La saison dernière, le TéFéCé a participé à l’UEFA Europa League, compétition pour laquelle il s’est qualifié pour les 16èmes de finale. Cette saison, l’objectif est de terminer entre la 6ème et la 10ème place.

NOTRE VISION

Nous construisons le Club qui fait vibrer Toulouse et toute l’Occitanie.

Nous assumons de faire les choses différemment en misant sur l’innovation et la créativité.

Nous sommes exigeants avec nous-mêmes : soit nous faisons bien, soit nous ne faisons pas.

VOS MISSIONS

Au sein de l’équipe Marketing et Digital du club, vous participerez activement aux performances SEO de notre site institutionnel en construisant une stratégie éditoriale bénéfique au référencement naturel, en collaboration avec les différents services du club : Digital, Communication, Billetterie, Merchandising, Sponsoring.

– Animation de notre site web et publication au travers du CMS.

– Rédactions d’articles et proposition de contenus (vidéos, images, interviews, …) en lien avec les différentes équipes et actualités du Club.

– Veiller à la mise à jour constante des informations présentes sur le site institutionnel.

– Configuration et programmation de toutes nos campagnes de gamification et intégration de ces campagnes sur le site institutionnel du club.

– En lien avec notre Social Media Manager, vous assurerez l’animation et la publication de contenus sur notre nouveau Channel WhatsApp.

– En collaboration avec notre Cheffe de Projet Digital et notre Business Analyst, vous analyserez le comportement des visiteurs de nos différents sites afin d’en adapter le contenu, afin de participer à la réalisation des indices de performances fixés.

– Benchmark et mise en place d’une solution d’audit SEO du site web.

– Veille digitale et SEO.

REPORTING

Social Media Manager & Cheffe de Projet Digital

NOTRE PROFIL IDÉAL

– Étudiant(e) Bac +5, profil école de journalisme, école de commerce ou communication (césure ou stage de fin d’étude).

– Excellente connaissance du football français masculin et féminin et de leur environnement. Une excellente connaissance du TéFéCé est un +.

– Excellentes connaissances en marketing digital et de solides bases en techniques SEO.

– Vous avez déjà intégré du contenu dans un CMS (WordPress, Drupal, Kirby).

– Compétences rédactionnelles reconnues et parfaite maîtrise de l’orthographe.

– Vous faites preuve d’adaptation et d’écoute, mais aussi de réactivité dans le quotidien (gestion de charges de travail importantes, gestion des imprévus).

– Connaissance d’Adobe Photoshop.

– Connaissance et maîtrise des compétences élémentaires en montage vidéo (Adobe Première, Final Cut)

– Vous êtes passionné(e) et prêt(e) à vous investir pleinement au sein d’une équipe dynamique et investie.

– Anglais : Niveau B2 minimum.

VOTRE LIEU DE TRAVAIL

Siège du Toulouse Football Club, au Stadium de Toulouse.

LE CONTRAT PROPOSÉ

Stage de 6 mois.

Début du stage : 30 septembre 2024.

LE NIVEAU DE RÉMUNÉRATION

Gratification légale de stage.

Candidature par mail à l’adresse suivante :

CONTACT : recrutement.marketing@toulousefc.com

Merci de communiquer un CV et une lettre de motivation en précisant l’intitulé de l’offre de stage dans l’objet du mail.