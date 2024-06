Offre Emploi : Commercial(e) – JL Bourg Basket

FICHE DE POSTE : Commercial(e)

La saison 2023/2024 tout juste terminée, cette dernière peut être qualifiée de saison de tous les records. En disputant une finale d’EUROCUP et une demi-finale de BETCLIC Elite, la JL BOURG BASKET s’installe progressivement comme un challenger sérieux dans l’ensemble des compétitions qu’elle dispute.

Reconnue pour sa proximité avec le monde économique, et déjà accompagnée par près de 400 entreprises partenaires, la JL BOURG BASKET est à la recherche d’un(e) commercial(e) afin de poursuivre la qualité et le développement de son offre de services.

Type de contrat : selon profil, tous les types de contrat peuvent être envisagés (stage, contrat d’apprentissage, CDD, CDI)

Dans le cadre d’une alternance, l’alternant pourra poursuivre son cursus scolaire via « JL BOURG FORMATION »

Diplôme et formation : tout profil sera étudié.

En complément du précédent paragraphe, le club recherche « une personnalité », plus qu’un niveau de diplôme ou une formation

Lieu de travail : Ekinox, 25 avenue Maréchal Juin – 01 000 BOURG EN BRESSE

Sous la responsabilité directe du responsable commercial, le(a) commercial(e) aura pour principales missions :

– Fidélisation et optimisation d’un portefeuille de partenaires existants

– Prospection de nouveaux partenaires pour développer le budget du club

– Mise en œuvre et suivi des prestations vendues.

– Gestion des événements sportifs et extra sportifs proposés aux partenaires par le club (organisation, accueil)

– Commercialisation de l’offre « JL FORMATION »

Les qualités requises :

– Intérêt pour le sport et intérêt pour le sport business.

– Tempérament développeur / Fibre commerciale / Orientation « Challenge » / ADN innovation

– Sens relationnel : développer et entretenir des liens avec les partenaires sur le long terme

– Méthode / Organisation / Rigueur

Compétences :

– Maitrise des techniques de vente et de négociation

– Maitrise minimale de l’outil informatique (gestion des mails, suivi des actions commerciales, prospection)

Rémunération et avantages :

Rémunération fixe + variable à déterminer selon profil et type de contrat.

Mutuelle entreprise

Téléphone

Pour postuler, veuillez envoyer un CV + lettre de motivation à ajacquemot@jlbourg-basket.com