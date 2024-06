Offre Emploi (CDI) : Responsable fan experience & engagement – FC Versailles

Objectif principal

Attirer et fidéliser nos fans en proposant une expérience match unique

Enjeux d’apprentissage

– Comprendre les attentes spécifiques de nos fans (en particulier les jeunes)

– Faciliter le parcours d’achat du fan (avant, pendant et après le match)

– Concevoir la meilleure expérience F&B pour nos fans (choix des produits, prix…)

– Concevoir et organiser des évènements uniques et originaux en s’inspirant du e-sport/gaming et d’autres sports (Basket…)

– Créer une ambiance conviviale, inclusive et festive au stade

– Donner envie aux fans de revenir et d’en parler autour d’eux

Missions principales

– Faire de la discovery sur le terrain auprès de la Gen Z

– Gérer la billetterie (logiciel et guichet) et le e-mailing

– Gérer le F&B (buvettes, stands éphémères, etc.)

– Coordonner la vente de merchandising

– Gérer la relation avec le KOP de supporters pour les aider à se développer dans le cadre du respect des valeurs du club

– Lancer des événements uniques avec nos partenaires (activations)

– Organiser des “shows” avec des artistes, des créateurs de contenu, etc. avant ou après le match pour prolonger l’expérience

– Gamifier l’expérience en connectant les fans au jeu et aux acteurs du match

– Faire venir des personnalités

– Suivre et mesurer la performance (remplissage du stade, panier moyen, taux de fidélité, etc.)

Compétences spécifiques attendues

– Maîtrise de l’univers du e-sport/gaming

– Organisation d’évènements complexes

– Maîtrise des méthodes de conception produit / product management

– Intérêt pour l’univers du sport aux US

Pour ce poste, nous recherchons des profils (H/F) qui :

1️⃣ Sont alignés avec nos valeurs ⚖️

– les valeurs universelles du foot : égalité, respect, tolérance

– les valeurs du club : humilité, dévouement, excellence

Nous recrutons des personnes saines, sérieuses et engagées.

2️⃣ Présentent les traits d’un « growth mindset » (par opposition au “fixed mindset”❌)

Ils ont un désir perpétuel d’apprendre et :

– voient les défis comme des opportunités d’apprentissage

– ne reculent pas devant les difficultés / problèmes et cherchent des solutions pour satisfaire les clients / collaborateurs

– savent redoubler d’efforts et font preuve de curiosité intellectuelle pour développer de nouvelles compétences

– acceptent d’être challengé, de recevoir des feedbacks et savent se remettre en question

– acceptent de ne pas tout savoir, n’ont pas d’égo mal placé et s’inspirent des réussites des autres

– ne craignent pas l’incertitude et sont prêts à tester de nouvelles idées

– oeuvrent pour l’intérêt collectif avant leur intérêt personnel

3️⃣ Ont un minimum d’expérience au poste pour être rapidement opérationnel

Entre 1 et 2 ans min sur un poste similaire, dans un club de sport de haut niveau (idéalement football ou basket, rugby…) ou de e-sport

4️⃣ Possèdent des compétences clés pour réussir et s’épanouir dans notre modèle⚒️

– Faire preuve d’organisation, rigueur et fiabilité (produire des livrables de qualité dans un court délai)

– Capacité à poser un raisonnement et une réflexion de qualité (oral / écrit)

– Travailler en autonomie, assumer des responsabilités et être proactif

– Aisance relationnelle pour parler aux clients/collaborateurs (comprendre et répondre à leurs attentes)

– Capacité d’adaptation sur les périmètres et les missions attribuées (qui seront évolutives)

Type contrat : CDI uniquement (⚠️ pas de stage / alternance) – Sauf Kiné (convention d’honoraires)

Début : ASAP

Rém : 30-40k€ brut annuel (selon profil)

Lieu : Centre d’entraînement à Bougival (78), TT partiel possible

Pour postuler, rendez-vous ici