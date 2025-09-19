Offre Emploi : Directeur de Production / Scénographe F/H en CDI – PSG

Rejoignez le Paris Saint-Germain, c’est bien plus qu’intégrer un club sportif. C’est rejoindre une entreprise à mission, un acteur culturel et social, un collectif de plus de 750 collaborateurs engagés dans plus de 100 métiers, unis par une même ambition : repousser les limites, innover et faire rayonner le Club, sur le terrain comme en coulisses.

Club pluriel et engagé, le PSG regroupe plusieurs disciplines de haut niveau : football, handball, judo, et s’appuie sur un centre de formation intégré, conçu pour transmettre ses valeurs et ancienne génération. Porté par l’excellence, l’innovation et l’esprit d’équipe, le Paris Saint-Germain est le club de la Nouvelle Génération, où chaque idée compte et où chaque talent peut laisser sa trace.

Votre terrain de jeu

Rattaché(e) au Branding & Production Manager F/H du Paris Saint-Germain, le Production Manager F/H aura pour principal objectif de coordonner, superviser et piloter la réalisation créative et technique des besoins en scénographie et en visibilité de la marque du Club.

Sa mission couvre aussi bien des projets éphémères (événements, expositions, activations de marque) que pérennes (aménagements d’espaces, signalétique, habillage permanent des sites).

Il veille à ce que chaque projet reflète l’identité et l’excellence de la marque, en respectant la charte graphique et en garantissant une exécution irréprochable, tant sur le plan artistique que technique.

Description

Vos missions :

Conception & Direction artistique :

Concevoir et proposer des concepts scénographiques innovants en cohérence avec l’image et les valeurs du Club et en collaboration avec les équipes de communication, marketing et événementiel ;

définir les lignes directrices esthétiques et superviser leur déclinaison sur l’ensemble des projets ;

Sélectionnez les matériaux, les finitions et les dispositifs adaptés, en intégrant des considérations esthétiques, techniques, budgétaires et environnementales ;

Pilotage de projets :

Déployer et coordonner les éléments de branding et scénographie sur l’ensemble des sites du Club (Campus, Parc des Princes, La Factory, Coubertin, etc.) ;

Organisateur et suit toutes les phases de production : conception, prototypage, fabrication, installation et réception ;

Superviser la gestion des appels d’offres et consultations ;

Assurer le suivi budgétaire et le respect des plannings, en optimisant les coûts et les délais.

Gestion technique & qualité :

Garantir la conformité des livrables avec la charte graphique et les normes de qualité du Club notamment le respect des normes de sécurité, des procédures internes et des contraintes réglementaires ;

Contrôler la qualité technique des productions, en anticipant les éventuelles problématiques d’installation ou de maintenance ;

Mettre en place des processus de suivi et de validation clairs pour fluidifier la collaboration avec les différentes parties prenantes ;

Coordination & accompagnement :

Vous accompagnerez toutes les équipes dans le déploiement des éléments de Branding sur l’ensemble des sites du Club (Campus, Parc des Princes, La Factory, Coubertin, …) :

Interlocuteur référent des entités internes (communication, marketing, événementiel, commercial, etc.) et les conseillers dans leurs besoins en visibilité de marque ;

Animation du réseau de prestataires externes (agences, fabricants, scénographes, architectes, etc.) et d es différents corps de métiers fabriquant les décors, les espaces ou les supports (artistes, ouvriers et artisans) et développer des relations de confiance basées sur l’exigence et la créativité ;

Lancer, suivre et finaliser les appels d’offres et des consultations avec des prestataires externes ainsi qu’apporter votre expertise technique ;

Garant(e) de la qualité technique, vous veillerez également au respect du cahier des charges, des processus internes et des délais.

Le profil que nous cherchons :

Nous cherchons un(e) professionnel(le) polyvalente et agile orienté(e) terrain animé(e) par la créativité, l’esprit d’initiative et la rigueur.

Un profil autonome avec une bonne capacité d’anticipation, capable de passer de la pédagogie à l’action, dans un écosystème très exigeant.

Issu(e) d’une formation BAC+3 ou BAC+5 (université, école d’ingénieur, école de marketing ou école de commerce) vous bénéficiez d’une expérience de 5 à 7 ans en tant que chef de projets ou responsable de production.

Cadrage projet étude et besoin : identification des besoins des services et étude de pertinence des demandes (besoins créatifs, techniques dans l’agencement, la décoration des différents espaces des sites du club) ;

Cadrage technique et appel d’offre : maîtrise de l’établissement de cahiers des charges pour la sélection de fournisseurs ;

Maitrise technique de production et suivi chantier de fabrication : optimisation de la production et des technologies associées, suivi des productions journalières et prévisionnelles ; connaissances techniques (matériaux, techniques d’impression, de fabrication et de pose, architecture d’intérieure)

Gestion projet et collaboration : négociation, veille technologique, construction des budgets prévisionnels (fonctionnement, investissement), suivi des tableaux de bord ;

Réactivité, adaptation et respect des délais

Vous êtes capable d’analyser et de synthétiser de nombreuses informations chiffrées

Créativité et design : Bonne connaissance des logiciels Adobe

Vous saurez être un ambassadeur du Paris Saint-Germain

