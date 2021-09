Offre Emploi : Directeur(trice) Clientèle, Digital Manager Senior – UniTeam

Date de la prise de poste : 20/09/2021

Type de contrat : CDI

Description du poste

UniTeam, filiale du Groupe WeTeam (XLA, Sport&Co et UniTeam) est une agence de conseil et d’activation spécialisées dans le sport et l’esport. Nous accompagnons les marques et les structures dans leur stratégie, la création de concept de fan engagement, la stratégie de contenu ainsi que leur déploiement opérationnel et leur amplification.

Le rôle du/de la Directeur(trice) Clientèle – Digital Manager Senior est d’assurer la relation client (prise de brief, écriture de recommandation, définition du budget, rédaction des devis, conduite des meetings, etc.) et la gestion, coordination et suivi des missions et des ressources internes/externes.

La spécialisation du/de la Directeur(trice) Clientèle – Digital Manager Senior : stratégie de communication digitale générale, gestion de projets web, gestion des réseaux sociaux, stratégie d’influence, de médiatisation. Il/Elle se sert du web et des réseaux sociaux et des différents outils qui sont à sa disposition (SEA, SEO, Display…) pour atteindre les objectifs de visibilité, vente et/ou trafic fixés (KPI qu’il/elle est capable de fixer).

Missions

Vous interviendrez sur l’ensemble des étapes des projets, de la réflexion stratégique à la production/mise en œuvre opérationnelle :

– Gestion des ressources internes (création, équipes projet…)

– Gestion des ressources externes (prestataires, fournisseurs…)

– Gestion des plannings/calendriers

– Suivi opérationnel (reporting, bilans…)

Détails :

– Définition et mise en œuvre de stratégie marketing/communication digitale globale (définition de plan de communication, stratégie de contenus, stratégie d’influence, activation CRM emailing, activation terrain, événementiel etc.)

– Définition et suivi des projets web (définition et traduction des besoins de communication en projet web, écriture de cahier des charges fonctionnel, définition des wireframes, coordination des experts métiers dév/inté etc.)

– Définition et suivi des projets réseaux sociaux

– Suivi des performances des campagnes, activations et création/rédaction de reportings

– Community management

– Management des équipes projet

Compétences

– Maîtrise des enjeux web et des spécificités métiers

– Maîtrise des réseaux sociaux et de leurs interfaces publicitaires

– Sens du relationnel

– Dynamisme, rigueur et organisation

– Capacité à s’intégrer et à travailler en équipe

– Capacité rédactionnelle

– Flexibilité : événements potentiellement à couvrir soir et week-end

Expériences

– Poste Senior : 3 ans d’expériences requises en agence, régie ou annonceur.

Rémunération : A définir suivant profil

Autres informations : Poste basé à Boulogne-Billancourt.

