Offre Emploi : Responsable promotion / marketing – BULLPADEL

RESPONSABLE PROMOTION/ MARKETING

France Belgique Wallonie

Secteur : Toute la France + Belgique Wallonie

Aguirre y Cia, est une entreprise espagnole, basée à Madrid. La création de la filiale France en 2020 a été faite pour être au plus près du marché. Bullpadel est la marque principale du groupe Aguirre Y Cia.

Venez rejoindre un groupe international à taille humaine , dynamique et en hyper croissance.

Missions :

• Développer, animer et fidéliser les clubs : faire une cinquantaine d´événements durant l´année.

• Gestion quotidienne avec les coachs, joueurs et ambassadeurs en contrat avec BULLPADEL

• Gestion d´un budget promo + marketing défini en amont

• Formation de produits

• Assurer une présence sur les événements internationaux et nationaux, rassemblements jeunes

• Assurer la signature des meilleurs espoirs français/ belges

• Être en relation avec chaque responsable de secteur + Community manager pour définir un plan stratégique pour chacune des régions.

• Rester informé sur les différentes tendances du marché pour pouvoir répondre aux éventuelles questions de sa clientèle.

• Être force de proposition pour créer, renforcer des liens et d´augmenter la visibilité de la marque.

• Développer un textile club pour le marché Français en lien avec le siège.

• Déplacements hebdomadaires + télé travail.

Compétences et qualifications requises

Basé au centre de la France, le futur responsable promotion aura comme qualifications et compétences :

• Titulaire d’une formation bac +4/5, type Ecole de commerce ou équivalent

• Une expérience dans un servie promotion/marketing de marque de sport : minimum 2 ans

• Une grande autonomie ainsi que de grandes qualités organisationnelles

• Être à l’aise dans un environnement professionnel international.

• Idéalement maîtrise de l’anglais et de l´espagnol professionnel.

• Obtention du Permis B depuis 3 ans.

Descriptif de l´offre :

• Contrat CDI

• Statut Cadre

• Rémunération Brut + Variable

• Indemnité Kilométrique

• Remboursement total des frais de déplacement

• Ordinateur portable + téléphone portable

• Dotation BULLPADEL gratuite

Il est fondamental d´habiter en Auvergne Rhône Alpes, idéalement basé à Lyon.

CONTACT : info@aguirrefrance.fr