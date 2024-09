Offre de Stage : Assistant.e Production – La Marseillaise des Femmes

La Marseillaise des Femmes est une épreuve course ou marche féminine et caritative; la MDF a réuni plus de 9000 participantes en 2024, confirmant ainsi sa 3° position des courses pédestres de PACA, derrière Marseille-Cassis et le marathon Nice-Cannes, et son leadership incontestable des courses féminines du Sud de la France.

La prochaine édition aura lieu au mois de mai 2025 et vise 10000 participantes…. Un défi phénoménal à franchir en cette année post-olympique. Ça vous tente ?

Nous recherchons un(e) stagiaire pour assurer les missions suivantes, de décembre/janvier/février à juin 2025 :

– Participer à la recherche, à la négociation et à la coordination des prestataires dans un cadre budgétaire donné (prestataires Village et parcours)

– Participer à la rédaction des demandes d’autorisations administratives, en lien avec les services de la Ville de Marseille et de la Métropole Aix Marseille Provence

– Participer à la mise en place technique et logistique de l’événement, dans le respect des cahiers des charges et des conventions de partenariat

– Participer au bon déroulement de l’épreuve et à sa mise en valeur, en coordination avec l’équipe de permanents et d’intervenants ponctuels

– Participer au recrutement de certains acteurs de l’organisation, notamment des équipes logistique et animations parcours

Profil recherché :

– Autonomie et rigueur

– Capacité à rendre compte

– Force de proposition

– Goût pour la négociation et aisance relationnelle

– Sens pratique et goût pour des missions de terrain

– Grande disponibilité et résistance au stress à l’approche de l’événement

– Expérience de l’événementiel appréciée

– Permis B / Véhicule impératif

Mission indemnisée mensuellement.

Lieu de travail : bureaux de l’association à Aubagne, ZI des Paluds, puis sur site sur le Village de la MDF, Plages du Prado ou Parc Borély, Marseille 8° ; télétravail partiel possible

CONTACT : sebastian@marseillaisedesfemmes.com